Ít tiền nhưng vợ chê nhà chung cư, chỉ thèm xây căn nhà mơ ước dưới đất

Còn một lý do nữa mà vợ tôi không nói ra, nhưng tôi có thể hiểu được, đó là khi cô ấy so sánh với bạn bè, anh chị em hai bên nội ngoại, ai cũng có một mảnh đất, một ngôi nhà cho riêng mình dù to hay nhỏ. Cô ấy thần tượng những chị đồng nghiệp có nhà riêng và luôn xuýt xoa trước mặt tôi về việc vợ chồng chị này mới xây xong nhà, chị kia mới mới sắm được bộ bàn ăn xịn. Cô ấy mong một ngày có thể đăng lên mạng một tấm hình ngôi nhà khang trang một cách tự hào.

Song hành với việc đi tìm đất, vợ chồng tôi cũng chạy vạy vay mượn từ khắp nơi. Chỗ thì mượn vàng, chỗ thì mượn tiền. Có cậu em đi xuất khẩu lao động mấy năm cũng lôi ra mượn đôla. Nhưng vẫn chẳng thể đủ.

Muốn mua đất, vợ chồng tôi buộc phải vay ngân hàng. Trong khi không có tài sản thế chấp nào có giá trị đủ lớn, ngoài mảnh đất hương hỏa đang đứng tên ông bà nội.