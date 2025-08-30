Ít nhất 70 người thiệt mạng trong vụ lật thuyền di cư ngoài khơi Tây Phi

Minh Ngô/VOV-Cairo| 30/08/2025 22:14

Bộ Ngoại giao Gambia hôm qua (29/8) cho biết, ít nhất 70 người đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở người di cư bị lật ngoài khơi bờ biển Tây Phi. Đây là một trong những vụ tai nạn nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây dọc theo tuyến đường di cư phổ biến đến châu Âu.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Gambia, chiếc thuyền chở khoảng 150 người, chủ yếu là công dân Gambia và Senegal, được cho là khởi hành từ Gambia và bị chìm ngoài khơi bờ biển Mauritania hôm 27/8.

It nhat 70 nguoi thiet mang trong vu lat thuyen di cu ngoai khoi tay phi hinh anh 1
Ảnh minh họa: iStock

 Chính quyền Mauritania đã cứu sống 16 người và tìm thấy 70 thi thể hôm 27 và 28/8. Lời khai của các nhân chứng cho thấy hơn 100 người có thể đã thiệt mạng.

Tuyến đường di cư từ bờ biển Tây Phi đến Quần đảo Canary, thường được những người di cư châu Phi sử dụng để đến Tây Ban Nha, là một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất thế giới.

Theo Liên minh châu Âu (EU), hơn 46.000 người di cư bất hợp pháp đã đến Quần đảo Canary vào năm ngoái, một con số kỷ lục. Theo tổ chức phi chính phủ Caminando Fronteras, hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong hành trình này, tăng 58% so với năm 2023.

Theo vov.vn
