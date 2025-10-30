Ít nhất 121 người tử vong sau chiến dịch truy quét các băng đảng ma túy ở Brazil

Hàng chục thi thể xếp dọc đường phố Rio de Janeiro

Giới chức Brazil cho biết, chiến dịch truy quét băng đảng ma túy lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử nước này đã khiến ít nhất 121 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát.

Sáng 29/10, người dân tại khu Penha, thành phố Rio de Janeiro đã thu gom hàng chục thi thể được phát hiện trong khu rừng ven đô và xếp dọc giữa tuyến phố chính. Theo các nhân chứng, có hơn 70 thi thể được đặt cạnh nhau, nhiều thi thể được che tạm bằng tấm vải hoặc túi nhựa.

Hàng chục thi thể xếp dọc đường phố, một ngày sau chiến dịch truy quét băng đảng ma túy đẫm máu tại Rio de Janeiro. Ảnh: Reuters

Cảnh sát bang Rio cho biết, chiến dịch nhằm triệt phá một băng đảng ma túy lớn đã được lên kế hoạch trong hơn hai tháng, với chiến thuật dồn nghi phạm lên khu rừng rậm trên sườn đồi, nơi đơn vị đặc nhiệm chờ phục kích.

Ông Victor Santos, Giám đốc an ninh bang Rio, thừa nhận “mức độ thương vong cao là điều đã được dự liệu, dù không mong muốn”, đồng thời cam kết điều tra mọi hành vi sai phạm nếu có.

Theo số liệu chính thức có 121 người thiệt mạng, nhưng các luật sư cho rằng con số thực tế có thể lên tới ít nhất 132. Trong khi đó, cảnh sát đã bắt giữ 113 nghi phạm và thu giữ 118 khẩu súng trong chiến dịch.

Phản ứng từ Chính phủ Brazil và Liên Hợp Quốc﻿

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva kêu gọi đối phó mạnh mẽ với tội phạm ma túy nhưng nhấn mạnh việc cần “bảo đảm an toàn cho cảnh sát và người dân vô tội”.

“Chúng ta không thể để tội phạm có tổ chức tiếp tục phá hoại các gia đình và gieo rắc bạo lực trên đường phố”, ông Lula viết trên mạng X.

Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc lên tiếng chỉ trích chiến dịch vì số người thiệt mạng quá lớn, cho rằng đây là dấu hiệu của xu hướng gia tăng các cuộc đột kích nguy hiểm của cảnh sát vào các khu dân cư nghèo ở Brazil.

“Chúng tôi nhắc lại nghĩa vụ của chính quyền theo luật nhân quyền quốc tế, đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra nhanh chóng, hiệu quả”, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc nhấn mạnh.

Chiến dịch đẫm máu

Ông Victor Santos cho rằng “không có sai phạm nào xảy ra”, nhưng khẳng định mọi cáo buộc đều sẽ được xem xét.

Thống đốc bang Rio, ông Claudio Castro, đã lên tiếng bảo vệ chiến dịch: “Tôi không tin có ai lại đi dạo trong rừng giữa lúc giao tranh. Những người duy nhất là nạn nhân thật sự ở đây là cảnh sát”, đồng thời gọi đây là chiến dịch chống “khủng bố ma túy”.

Giới chức bang Rio cho biết, đây là chiến dịch lớn nhất từng được triển khai nhằm vào băng đảng Comando Vermelho, nhóm tội phạm kiểm soát hoạt động buôn bán ma túy tại nhiều khu ổ chuột (favela) ven biển của thành phố.

Trước đó, vụ truy quét đẫm máu nhất tại Rio xảy ra vào năm 2021 tại khu Jacarezinho, khiến 28 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Tư pháp Ricardo Lewandowski cho biết, ít nhất 50 cảnh sát liên bang sẽ được điều động đến Rio để hỗ trợ công tác trấn áp tội phạm có tổ chức trong thời gian tới.