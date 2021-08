IT Nhâm Hoàng Khang tiết lộ vì sao tung vụ 14 tỷ của Hoài Linh

Nhâm Hoàng Khang là IT từng được cộng đồng mạng biết đến khi làm việc cùng bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng.



Trong thời gian đó, cậu IT này đã cung cấp thông tin về đoạn chát của 4 nghệ sĩ nổi tiếng với nhau về số tiền từ thiện của Hoài Linh với đồng bào lũ lụt miền Trung.



Cụ thể có tin nhắn khẳng định Hoài Linh vẫn đang giữ hơn 14 tỷ tiền từ thiện của mạnh thường quân cả nước gửi, chưa hề giải ngân. Vụ việc ngay khi được tiết lộ đã gây chấn động dư luận.

Đoạn tin nhắn Nhâm Hoàng Khang tiết lộ gây chấn động dư luận

Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, mới đây, trên trang cá nhân "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang vừa có những chia sẻ mới liên quan đến nhóm chat 4 người. Qua đây, Khang cũng cho biết lý do mình tiết lộ tin nhắn cá nhân của nhóm chat này.

"Tương tự như việc mình phát tán đoạn chat nhà 4 chị em đó là vì muốn có tiếng nói ở cộng đồng để vạch trần vụ 14 tỷ, công an gọi đó là không vì mục đích tư lợi cá nhân. Nhưng vẫn là có tội nha, chỉ là vì vấn đề này liên quan đến nhiều người cùng đóng góp (nên có thể gọi là lấy công bù tội), có thể xử nhẹ không sao cả", "cậu IT" nói về lý do tiết lộ đoạn chat.