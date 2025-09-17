‏IT Nam Việt - Công ty cung cấp RFID chính hãng tại TP. Hồ Chí Minh

IT Nam Việt - Công ty cung cấp giải pháp RFID chính hãng tại TP.HCM
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, công ty đã triển khai RFID thành công cho hàng trăm doanh nghiệp, đa ngành nghề, từ sản xuất, bán lẻ, đến quản lý kho, tổ chức sự kiện,...
Các sản phẩm tại IT Nam Việt đều được cam kết 100% chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu uy tín, mức giá cạnh tranh, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh các loại tem nhãn, thẻ RFID có sẵn, IT Nam Việt còn nhận gia công thẻ RFID (kích thước, chip, ăng-ten) theo yêu cầu của quý khách hàng.
Quy trình cung ứng sản phẩm tại IT Nam Việt như sau:
- Nắm bắt yêu cầu khách hàng, ngành nghề, quy mô hoạt động,...
- Tư vấn công nghệ phù hợp.
- Lựa chọn giải pháp, sản phẩm đảm bảo sự vận hành tối ưu cho các doanh nghiệp.
- Demo sản phẩm.
- Cung cấp hệ thống, sản phẩm cuối cùng cho khách hàng.
Với IT Nam Việt, uy tín là giá trị cốt lõi cho sự phát triển của công ty. Do đó, trong bất cứ dự án nào, dù quy mô nhỏ hay lớn, IT Nam Việt đều cam kết phục vụ khách hàng tận tâm, chu đáo và trên tinh thần trách nhiệm cao nhất.
IT Nam Việt sở hữu đội ngũ nhân sự giỏi, giàu kinh nghiệm, hỗ trợ khách hàng 24/7. Đặc biệt, đơn vị cam kết đồng hành trọn đời cùng dự án, bảo hành rõ ràng, dài hạn, mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho khách hàng trong quá trình vận hành hệ thống.
Các sản phẩm RFID đang được cung cấp tại IT Nam Việt
IT Nam Việt cung cấp đa dạng các thiết bị, sản phẩm RFID từ nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nhau như: Zebra, Chainway, Honeywell, TSL, Alien,...
- Đầu đọc RFID cố định, đầu đọc thẻ RFID để bàn, máy quét RFID cầm tay,...
- Các loại thẻ RFID: Cung cấp thẻ RFID tần số thấp, thẻ RFID tần số cao, thẻ RFID tần số siêu cao, thẻ nhựa RFID, vòng đeo tay RFID, thẻ RFID kháng kim loại, nhãn RFID,...
- Cung cấp ăng-ten RFID, giải pháp phần mềm quản lý đồng bộ, tương tích với hệ thống quản lý kho,...
- Cung cấp máy in RFID chính hãng.
Ứng dụng RFID cho doanh nghiệp tại TP.HCM
Chip RFID được ứng dụng phổ biến trong đa dạng các ngành nghề, điển hình có thể kể đến là:
- Ứng dụng RFID trong quản lý kho và Logistics: tự động hóa quy trình nhập, xuất, tồn kho; kiểm kê hàng hóa nhanh chóng; giảm thiểu các sai sót không đáng có từ con người;....
- Ứng dụng RFID trong quản lý bán lẻ: kiểm kê hàng tồn bằng máy quét RFID cầm tay, thanh toán không tiền mặt, kiểm soát truy cập, đảm bảo an ninh cửa hàng;...
- Ứng dụng RFID trong quản lý sự kiện: check in nhanh chóng bằng vòng đeo tay RFID, tối ưu trải nghiệm khách hàng; thu thập dữ liệu về hành vi khách hàng;...
- Ứng dụng RFID trong quản lý sản xuất và tài sản doanh nghiệp: theo dõi công cụ, tài sản doanh nghiệp; tăng hiệu quả vận hành;...
- Ứng dụng RFID trong quản lý y tế và giáo dục: RFID quản lý hồ sơ bệnh nhân và thiết bị y tế; thẻ học sinh, thẻ thư viện,…
Giải đáp các câu hỏi thường gặp về giải pháp RFID
Dưới đây là phần thông tin giải đáp một số câu hỏi thường gặp về công nghệ RFID tại TP.HCM, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm:
Công nghệ mã vạch chỉ có khả năng đọc được từng mã, quét trực tiếp. Trong khi đó, giải pháp RFID có khả năng đọc cùng lúc hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn thẻ, tốc độ xử lý nhanh chóng gấp nhiều lần, phù hợp với các doanh nghiệp có lượng hàng hóa lớn, yêu cầu sự chính xác và tính tự động hóa cao.
Giải pháp RFID có dùng được cho doanh nghiệp nhỏ không?
CÓ. Tuy nhiên, chi phí đầu tư hệ thống RFID là khá cao, sẽ là trở ngại không nhỏ đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.
Công nghệ RFID có an toàn không?
Có. Các thẻ RFID được mã hóa, chống sao chép, được đánh giá là khá an toàn.
Thời gian bảo hành RFID tại IT Nam Việt là bao lâu?
Tùy vào từng thiết bị, phụ kiện RFID, thời gian bảo hành sản phẩm sẽ không giống nhau. IT Nam Việt cam kết thực hiện chính sách bảo hành rõ ràng theo đúng quy định, đồng hành trọn đời cùng dự án, giúp khách hàng yên tâm tuyệt đối.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, IT Nam Việt cam kết mang đến giải pháp RFID trọn gói, tùy chỉnh theo nhu cầu từng doanh nghiệp với chi phí hợp lý nhất thị trường.
Nếu cần tư vấn công nghệ RFID tại TP.HCM, quý khách hàng vui lòng liên hệ với IT Nam Việt qua thông tin dưới đây:
Hotline: 0962.888.179
Email: [email protected]
Website: www.chiprfid.vn
Địa chỉ công ty: 177/22 Quốc lộ 1K, Phường Linh Xuân, TP.HCM
Địa chỉ showroom và làm việc: 88 Đường số 15, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình, TP.HCM