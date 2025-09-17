‏IT Nam Việt - Công ty cung cấp RFID chính hãng tại TP. Hồ Chí Minh

‏IT Nam Việt - Công ty cung cấp giải pháp RFID chính hãng tại TP.HCM‏

Với hơn 10 năm kinh nghiệm, công ty đã triển khai ‏‏RFID‏‏ thành công cho hàng trăm doanh nghiệp, đa ngành nghề, từ sản xuất, bán lẻ, đến quản lý kho, tổ chức sự kiện,... ‏

‏IT Nam Việt - Công ty cung cấp RFID chính hãng tại TPHCM

‏Các sản phẩm tại IT Nam Việt đều được cam kết 100% chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ các thương hiệu uy tín, mức giá cạnh tranh, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Bên cạnh các loại tem nhãn, thẻ RFID có sẵn, IT Nam Việt còn nhận gia công thẻ RFID (kích thước, chip, ăng-ten) theo yêu cầu của quý khách hàng.‏

‏Quy trình cung ứng sản phẩm tại IT Nam Việt như sau:‏

‏- Nắm bắt yêu cầu khách hàng, ngành nghề, quy mô hoạt động,...‏

‏- Tư vấn công nghệ phù hợp.‏

‏- Lựa chọn giải pháp, sản phẩm đảm bảo sự vận hành tối ưu cho các doanh nghiệp.‏

‏- Demo sản phẩm.‏

‏- Cung cấp hệ thống, sản phẩm cuối cùng cho khách hàng.‏