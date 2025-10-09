Israel tuyên bố sẽ tiếp tục truy sát các lãnh đạo Hamas ở mọi nơi

Trong một tuyên bố chính thức chính thức, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz nêu rõ học thuyết an ninh của Israel là sẽ tấn công và truy sát kẻ thù ở bất kỳ nơi đâu. Theo đó, Hamas cũng như các nhóm đối địch khác với Israel, hiện không còn bất kỳ địa điểm nào có thể ẩn náu an toàn.

Cũng trong tuyên bố, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Israel một lần nữa khẳng định Hamas không còn lựa chọn nào khác nếu muốn kết thúc cuộc chiến Gaza, đó là trả tự do cho toàn bộ con tin và giải giáp vũ khí. Bất kỳ hướng đi nào khác cũng sẽ dẫn đến việc Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn và dải Gaza bị phá hủy.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz. Ảnh: Flash90

Tuyên bố tiếp tục tấn công truy sát các lãnh đạo Hamas bên ngoài dải Gaza của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, được đưa ra trong bối cảnh dư luận khu vực và quốc tế tiếp tục lên án mạnh mẽ cuộc tập kích của Israel vào thủ đô Doha của Qatar chiều 9/9 nhằm hạ sát các lãnh đạo cấp cao của Phong trào Hamas.

Các bên, trong đó có nhiều nước phương Tây, coi hành động tấn công của Israel là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Qatar, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và tạo sự uy hiếp nguy hiểm đối với an ninh và sự ổn định của toàn khu vực Trung Đông.

Về phần mình, giới chức Qatar cảnh báo sẽ có hành động đáp trả nghiêm khắc với hành vi gây hấn nguy hiểm của Israel. Mặc dù vậy, Doha cam kết sẽ không từ bỏ vai trò trung gian hòa giải của mình về thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn, trao đổi con tin và đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đẫm máu kéo dài gần 2 năm qua tại dải Gaza giữa Israel và Hamas.