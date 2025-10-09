Các quan chức Israel cho biết mục tiêu của cuộc không kích là các thủ lĩnh cấp cao của Hamas, bao gồm Khalil al-Hayya – lãnh đạo lưu vong của Hamas, người đồng thời là trưởng nhóm thương lượng. Trong khi đó, hai nguồn tin Hamas xác nhận với Reuters rằng các quan chức của phong trào này tham gia nhóm đàm phán ngừng bắn đã sống sót sau vụ tấn công.

Israel không kích vào Qatar. Ảnh: Reuters

Các nhân chứng tại Doha cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy cột khói đen bốc lên từ trạm xăng Legtifya. Ngay cạnh khu vực này là một khu nhà ở nhỏ, được lực lượng cận vệ Qatar bảo vệ nghiêm ngặt suốt 24 giờ kể từ khi xung đột Gaza bùng phát. Hàng chục xe cứu thương cùng ít nhất 15 xe cảnh sát đã xuất hiện tại hiện trường một giờ sau vụ nổ.

Từ tháng 10/2023, sau khi Hamas tiến hành cuộc tấn công khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hàng trăm con tin, Tel Aviv đã tiến hành một loạt chiến dịch ám sát nhằm vào các lãnh đạo hàng đầu của Hamas. Song song với chiến dịch tại Gaza, Israel còn mở rộng tấn công sang nhiều mặt trận khác ở Lebanon, Syria, Iran và Yemen.

Theo CNN, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cuộc tấn công nhằm vào các quan chức Hamas tại thủ đô Doha (Qatar) là “một chiến dịch hoàn toàn độc lập của Israel”.

“Israel đã khởi xướng, Israel đã thực hiện và Israel hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động này”, thông cáo của văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh.

Một quan chức Israel đồng thời tiết lộ rằng Washington đã được thông báo trước về cuộc không kích. Hiện CNN cho biết đã liên hệ với Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ để yêu cầu bình luận.