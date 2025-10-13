Israel trả tự do cho gần 2.000 tù nhân Palestine

Minh Ngô/VOV-Cairo| 13/10/2025 20:52

Israel hôm nay (13/10) tuyên bố, đã trả tự do cho gần 2.000 tù nhân Palestine, như một phần của cuộc trao đổi con tin - tù nhân vẫn chưa hoàn tất.

Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, tất cả tù nhân Palestine đã được trả tự do theo thỏa thuận đã đạt được sau các cuộc đàm phán tại Ai Cập.

Tuyên bố của IDF đưa ra sau khi 20 con tin còn sống được Hamas trao trả đã tới Israel.

israel tra tu do cho gan 2.000 tu nhan palestine hinh anh 1
Hàng nghìn người tụ tập tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv (Ảnh: Reuters)

Trong số những người được trả tự do, có 250 tù nhân bị kết một hoặc nhiều án tù chung thân và 1.718 người bị bắt giữ từ Gaza trong suốt cuộc xung đột.

Ban đầu, Israel dự định sẽ đợi cho đến khi tất cả các con tin được trao trả, nhưng thay vào đó, họ quyết định thả các tù nhân Palestine, trước khi Hamas trao trả thi thể của 28 con tin.

Các phương tiện truyền thông Palestine đăng tải đoạn phim ghi lại cảnh các tù nhân được thả theo thỏa thuận và được đưa đến Thành phố Ramallah ở Bờ Tây.

