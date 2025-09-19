Israel tiến hành nhiều đợt không kích vào Lebanon

Bá Thi/VOV-Cairo| 19/09/2025 08:16

Tiếp tục chiến lược tấn công quân sự phủ đầu để trấn áp các lực lượng đối địch tại khu vực, ngày 18/9, không quân Israel mở thêm nhiều cuộc tập kích ác liệt vào Lebanon, nhắm mục tiêu là Phong trào Hezbollah.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 18/9 xác nhận không quân nước này vừa tiến hành đợt oanh tạc vào các kho vũ khí của Phong trào Hezbollah ở phía Nam Lebanon. Đây là đợt tấn công lớn thứ 2 của không quân Israel vào Lebanon trong ngày 18/9. Trước các cuộc không kích, IDF đã ban cảnh báo sơ tán người dân tại 5 ngôi làng thuộc Nam Lebanon gồm Mays al-Jabal, Kfar Tebnit, Dibbin, Chehabiyeh và Burj Qalaouiyah. 

israel tien hanh nhieu dot khong kich vao lebanon hinh anh 1
Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel vào Lebanon. Ảnh: ANADOLU

Cũng trong thông báo, IDF cáo buộc Hezbollah vẫn tiếp tục các nỗ lực tái xây dựng hạ tầng quân sự tại khu vực phía Nam Lebanon, nhằm mục đích làm tổn hại nhà nước Israel. IDF xác nhận kể từ sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực tháng 11/2024, lực lượng này đã tiêu diệt hơn 300 tay súng Hezbollah ở Lebanon với cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Lực lượng Hezbollah cũng như Chính phủ Lebanon chưa đưa ra phản ứng với các cuộc tập kích mới nhất của Israel. Tuy nhiên, giới chức Lebanon trước đó nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp nhằm ngăn chặn các cuộc không kích vi phạm luật pháp quốc tế của Israel vào Lebanon.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/israel-tien-hanh-nhieu-dot-khong-kich-vao-lebanon-post1231131.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/israel-tien-hanh-nhieu-dot-khong-kich-vao-lebanon-post1231131.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Israel tiến hành nhiều đợt không kích vào Lebanon
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO