Israel tiến hành nhiều đợt không kích vào Lebanon

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 18/9 xác nhận không quân nước này vừa tiến hành đợt oanh tạc vào các kho vũ khí của Phong trào Hezbollah ở phía Nam Lebanon. Đây là đợt tấn công lớn thứ 2 của không quân Israel vào Lebanon trong ngày 18/9. Trước các cuộc không kích, IDF đã ban cảnh báo sơ tán người dân tại 5 ngôi làng thuộc Nam Lebanon gồm Mays al-Jabal, Kfar Tebnit, Dibbin, Chehabiyeh và Burj Qalaouiyah.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel vào Lebanon. Ảnh: ANADOLU

Cũng trong thông báo, IDF cáo buộc Hezbollah vẫn tiếp tục các nỗ lực tái xây dựng hạ tầng quân sự tại khu vực phía Nam Lebanon, nhằm mục đích làm tổn hại nhà nước Israel. IDF xác nhận kể từ sau khi lệnh ngừng bắn tại Lebanon có hiệu lực tháng 11/2024, lực lượng này đã tiêu diệt hơn 300 tay súng Hezbollah ở Lebanon với cáo buộc vi phạm lệnh ngừng bắn.

Lực lượng Hezbollah cũng như Chính phủ Lebanon chưa đưa ra phản ứng với các cuộc tập kích mới nhất của Israel. Tuy nhiên, giới chức Lebanon trước đó nhiều lần kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp nhằm ngăn chặn các cuộc không kích vi phạm luật pháp quốc tế của Israel vào Lebanon.