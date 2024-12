Israel tiến hành 300 cuộc không kích ở Syria, xe tăng chỉ còn cách Damascus 20km

Các nguồn tin an ninh Israel cho biết, không quân nước này đã thực hiện khoảng 300 cuộc không kích ở Syria trong sáng sớm nay (10/12). Theo tờ Jerusalem Post, hầu hết các cuộc không kích của Israel diễn ra ở miền nam Syria và xung quanh thành phố Damascus, nhắm mục tiêu vào các căn cứ quân sự, các hệ thống phòng không, và kho tên lửa đất đối đất và đất đối không. Nguồn tin an ninh Israel nhấn mạnh, hành động này đã mở rộng đáng kể quyền tự do hoạt động của Không quân Israel. Trong khi đó, các nguồn tin an ninh ở Syria cho hay vào đêm 9/10, các máy bay của Không quân Israel đã tấn công ít nhất 3 căn cứ lớn của quân đội Syria, nơi chứa hàng chục trực thăng và chiến đấu cơ. Những cơ sở bị tấn công bao gồm căn cứ không quân Qamishli ở đông bắc Syria, căn cứ Shinshar ở Homs, và sân bay Aqrba ở phía tây nam thủ đô Damascus. Khói lớn bốc lên từ cuộc không kích của Israel vào Syria. Ảnh: Jerusalem Post Ngoài ra, Không quân Israel cũng được cho đã không kích vào một trung tâm nghiên cứu ở ngoại ô Damascus, và một trung tâm tác chiến điện tử gần khu vực Sayeda Zainab của thủ đô Syria. Cũng trong sáng nay, truyền thông Israel đưa tin dàn xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) được phát hiện chỉ cách thủ đô Damascus của Syria khoảng 20km. Đáng nói, nguồn tin an ninh Syria cho hay quân đội Israel đã tiến đến Qatana, địa điểm nằm trong lãnh thổ Syria và cách khu phi quân sự 10km về phía đông. Khu phi quân sự này là vùng đệm ngăn cách giữa Syria và Cao nguyên Golan đang bị Israel chiếm đóng. Quân đội Israel đã từ chối bình luận về thông tin trên. Trong lá thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), Đại sứ Israel Danny Danon mô tả các hành động quân sự là biện pháp "có giới hạn và tạm thời" cần thiết để giải quyết những mối đe dọa an ninh ngay lập tức. "Israel không can thiệp vào xung đột nội bộ ở Syria", ông Danon nhấn mạnh, các cuộc không kích nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho công dân Israel mà đặc biệt là những người cư trú tại Cao nguyên Golan.