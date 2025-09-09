Israel tấn công lãnh đạo Hamas ở Qatar

*
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi các cuộc không kích là "vi phạm trắng trợn" chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar. Ông nói thêm rằng tất cả các bên trong cuộc chiến Gaza phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, thay vì phá hủy triển vọng đó.
*
Trong thông tin cập nhật mới nhất, Bộ Nội vụ Qatar xác nhận cuộc tấn công vào thủ đô Doha "là kết quả của cuộc tấn công vào lực lượng Hamas".
“Bộ xác nhận rằng các nhóm chuyên trách đang làm việc tại hiện trường và tình hình an toàn”, Bộ Nội vụ Qatar thông tin trên mạng xã hội.
*Theo báo Người Lao Động, quân đội Israel đã tiến hành không kích chính xác nhằm vào "lãnh đạo cấp cao" của Hamas ở thủ đô Doha, vào ngày 9-9. Cùng ngày, người dân thủ đô Qatar nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói đen bốc cao trên bầu trời.
Một quan chức Israel xác nhận với AP rằng mục tiêu là lãnh đạo Hamas ở Doha, song không được phép tiết lộ chi tiết ngoài tuyên bố công khai.
Ảnh chụp từ các clip trên mạng xã hội cho thấy vụ nổ ở Doha, Qatar vào ngày 9-9. Ảnh: X.
"Trong nhiều năm qua, những thành viên lãnh đạo Hamas này đã chỉ huy hoạt động của tổ chức, chịu trách nhiệm trực tiếp về vụ thảm sát ngày 7-10 và điều phối cuộc chiến chống lại Israel" - quân đội Israel (IDF) nói trong thông cáo.
"Trước khi tiến hành tấn công, chúng tôi đã có các biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, bao gồm sử dụng vũ khí chính xác và sử dụng nguồn tình báo bổ sung" - IDF nói.
Tại Doha, một quan chức Hamas nói với CNN rằng mục tiêu của vụ tấn công là đoàn đàm phán của phong trào này. Trước đó một ngày, trưởng đoàn đàm phán Hamas Khalil Al-Hayya đã có cuộc gặp với Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani. Truyền thông Israel dẫn lời một quan chức cấp cao cho hay mục tiêu tấn công bao gồm cả ông Khalil Al-Hayya.
Nhân chứng cho biết nhiều vụ nổ vang lên tại khu Katara ở Doha, khói nghi ngút bốc lên từ khu vực này. Trong khi đó, đài quân đội Israel nói cuộc tấn công nhằm vào các quan chức Hamas ở Qatar. Al Jazeera, kênh truyền hình nhận kinh phí từ nhà nước Qatar, dẫn nguồn Hamas khẳng định vụ việc nhắm vào nhóm đàm phán lệnh ngừng bắn.
Về phía Qatar, Bộ Ngoại giao nước này lên án vụ tấn công, coi đây là "sự vi phạm trắng trợn tất cả luật pháp và chuẩn mực quốc tế", phát ngôn viên Majed Al Ansari nói với AP. Hiện chưa rõ số thương vong của vụ việc.
Phong trào Hamas từ lâu đặt trụ sở chính trị tại Qatar, nơi đóng vai trò trung gian trong nhiều vòng đàm phán giữa Hamas và Israel. Theo AP, đòn tấn công trực diện vào ban lãnh đạo phong trào này có thể khiến tiến trình thương lượng về lệnh ngừng bắn ở Gaza và việc trao trả con tin thêm phức tạp.
Theo Báo điện tử VTC, nguồn tin của báo tại Doha (Qatar) xác nhận đã nghe thấy những tiếng nổ tại thủ đô.
Trong bài đăng trên mạng xã hội, Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố Israel hành động đơn độc trong cuộc không kích vào thủ đô Doha.
Nội dung bài đăng có đoạn: "Hành động chống lại thủ lĩnh hàng đầu của lực lượng Hamas là hoạt động hoàn toàn độc lập của Israel. Israel khởi xướng, Israel thực hiện và Israel chịu hoàn toàn trách nhiệm".
- Phóng viên của Al Jazeera đưa tin địa điểm bị Israel nhắm mục tiêu ở thành phố Doha nằm trong khu dân cư, chứ không phải là khu vực biệt lập.