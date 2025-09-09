Israel tấn công lãnh đạo Hamas ở Qatar

*

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres gọi các cuộc không kích là "vi phạm trắng trợn" chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Qatar. Ông nói thêm rằng tất cả các bên trong cuộc chiến Gaza phải nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, thay vì phá hủy triển vọng đó.﻿

Khu vực bị tấ công ở thủ đô Doha. Ảnh: X

Cột khói lớn được nhìn thấy bốc lên ở thủ đô Doha sau đòn tập kích của Israel. (Video: X)

Trong thông tin cập nhật mới nhất, Bộ Nội vụ Qatar xác nhận cuộc tấn công vào thủ đô Doha "là kết quả của cuộc tấn công vào lực lượng Hamas".

“Bộ xác nhận rằng các nhóm chuyên trách đang làm việc tại hiện trường và tình hình an toàn”, Bộ Nội vụ Qatar thông tin trên mạng xã hội.