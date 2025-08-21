Israel phát hiện tiền vàng 2.200 năm tuổi khắc hình Nữ hoàng Hy Lạp Berenice

Israel phát hiện đồng tiền vàng 2.200 năm tuổi khắc hình Nữ hoàng Hy Lạp Berenice. (Ảnh: The Times of Israel)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Cơ quan Cổ vật Israel (IAA) ngày 20/8 thông báo vừa phát hiện một đồng tiền vàng nhỏ nhưng cực kỳ hiếm, có niên đại hơn 2.200 năm, trong quá trình khai quật tại Công viên Quốc gia thành phố David ở Jerusalem.



Đồng tiền quý hiếm này là đồng 1/4 drachma, được chế tác gần như hoàn toàn bằng vàng nguyên chất (99,3%) và được đúc trong khoảng năm từ 246 – 241 TCN để vinh danh Nữ hoàng Berenice II, phu nhân của Nhà vua Ptolemy III – vị vua Hy Lạp cai trị Ai Cập thời kỳ Hy Lạp hóa.

Trên toàn thế giới chỉ có khoảng 20 đồng tiền tương tự và đây là lần đầu tiên một đồng tiền được phát hiện trong bối cảnh khảo cổ học.

