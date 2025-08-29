Israel không kích thủ đô Yemen

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, không quân nước này đã tập kích một cơ sở quân sự của Phong trào Houthi ở khu vực thủ đô Sanaa. Đòn không kích được tiến hành vài giờ sau khi IDF xác nhận Houthi đã phóng 2 UAV về phía Israel trong ngày 28/8. Trước đó, hôm 27/8, Houthi cũng tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu vượt âm về phía Israel, nhắm mục tiêu là sân bay quốc tế Ben Gurion. Toàn bộ số vũ khí trên của Houthi đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn và không gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào.

Cột khói đen bốc cao sau cuộc tập kích của Israel vào thủ đô Sanaa của Yemen. (Ảnh: Reuters)

Đây là lần thứ 2 trong chưa đầy 1 tuần, không quân Israel tập kích thủ đô Sanaa của Yemen nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Houthi. Trước đó, tối 24/8, hơn 10 máy bay chiến đấu Israel cũng tiến hành đợt oanh kích quy mô lớn, đánh phá 4 mục tiêu của Houthi ở thủ đô Sanaa, gồm khu phức hợp quân sự nằm trong khuôn viên Dinh Tổng thống, 2 nhà máy phát điện và một kho chứa nhiên liệu. Houthi xác nhận đòn tập kích của Israel hồi đầu tuần khiến ít nhất 2 người chết và 5 người bị thương. Tuy nhiên, thương vong trong đợt không kích mới nhất tối qua chưa được công bố.

Truyền thông khu vực lo ngại Israel sẽ còn mở thêm các cuộc không kích mới vào Yemen, vừa nhằm đáp trả các cuộc tập kích của Houthi, vừa để phân tán sự chú ý của dư luận thế giới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo cực kỳ tồi tệ hiện nay tại dải Gaza gây ra bởi chiến dịch quân sự của Israel.