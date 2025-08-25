Israel không kích Thủ đô Sanaa của Yemen

Tối qua (24/8), lần đầu tiên sau nhiều tuần, không quân Israel tiến hành tập kích Thủ đô Sanaa của Yemen. Đợt không kích được tiến hành vài giờ sau khi không quân Israel xác nhận nhóm vũ trang lớn nhất Yemen đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo mang bom chùm tấn công vào Israel hồi cuối tuần.

Các chiến đấu cơ đã thả hơn 30 quả bom vào 4 mục tiêu, gồm khu phức hợp quân sự nằm trong khuôn viên Dinh Tổng thống Yemen, 2 nhà máy phát điện và một kho chứa nhiên liệu. Đòn tấn công được tiến hành chỉ vài giờ, sau khi Không quân Israel công bố kết luận điều tra cho thấy, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa đạn đạo mang bom chùm vào khu vực miền Trung Israel đêm 22/8.

Tiêm kích F-16 cất cánh từ một căn cứ không quân của Israel - Ảnh: IDF

Đây là lần đầu tiên Houthi sử dụng tên lửa đạn đạo mang bom chùm tấn công Israel, kể từ khi nhóm này phát động chiến dịch tập kích tầm xa chống Israel cuối tháng 11/2023, nhằm đáp trả cuộc chiến của Israel vào dải Gaza.

Kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi đêm qua xác nhận, Thủ đô Sanaa đã bị không quân Israel tập kích. Đòn tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số thương vong trên có phải là dân thường hay không.

Truyền thông khu vực lo ngại Israel sẽ còn mở thêm các cuộc không kích mới vào Yemen, vừa nhằm đáp trả các cuộc tập kích của Houthi vào Israel thời gian qua, vừa để phân tán sự chú ý của dư luận thế giới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo cực kỳ tồi tệ hiện nay tại dải Gaza.