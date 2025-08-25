Israel không kích Thủ đô Sanaa của Yemen

Bá Thi/VOV-Cairo| 25/08/2025 07:33

Thông báo mới nhất của không quân Israel cho biết, hơn 10 máy bay chiến đấu và một số máy bay tiếp dầu của lực lượng này đã tham gia đợt tập kích vào Thủ đô Sanaa của Yemen tối 24/8.

Tối qua (24/8), lần đầu tiên sau nhiều tuần, không quân Israel tiến hành tập kích Thủ đô Sanaa của Yemen. Đợt không kích được tiến hành vài giờ sau khi không quân Israel xác nhận nhóm vũ trang lớn nhất Yemen đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa đạn đạo mang bom chùm tấn công vào Israel hồi cuối tuần.

Các chiến đấu cơ đã thả hơn 30 quả bom vào 4 mục tiêu, gồm khu phức hợp quân sự nằm trong khuôn viên Dinh Tổng thống Yemen, 2 nhà máy phát điện và một kho chứa nhiên liệu. Đòn tấn công được tiến hành chỉ vài giờ, sau khi Không quân Israel công bố kết luận điều tra cho thấy, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng tên lửa đạn đạo mang bom chùm vào khu vực miền Trung Israel đêm 22/8.

israel khong kich thu do sanaa cua yemen hinh anh 1
Tiêm kích F-16 cất cánh từ một căn cứ không quân của Israel - Ảnh: IDF

Đây là lần đầu tiên Houthi sử dụng tên lửa đạn đạo mang bom chùm tấn công Israel, kể từ khi nhóm này phát động chiến dịch tập kích tầm xa chống Israel cuối tháng 11/2023, nhằm đáp trả cuộc chiến của Israel vào dải Gaza.

Kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi đêm qua xác nhận, Thủ đô Sanaa đã bị không quân Israel tập kích. Đòn tấn công khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số thương vong trên có phải là dân thường hay không.

Truyền thông khu vực lo ngại Israel sẽ còn mở thêm các cuộc không kích mới vào Yemen, vừa nhằm đáp trả các cuộc tập kích của Houthi vào Israel thời gian qua, vừa để phân tán sự chú ý của dư luận thế giới đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo cực kỳ tồi tệ hiện nay tại dải Gaza.

Theo vov.vn
https://vov.vn/the-gioi/israel-khong-kich-thu-do-sanaa-cua-yemen-post1224938.vov
Copy Link
https://vov.vn/the-gioi/israel-khong-kich-thu-do-sanaa-cua-yemen-post1224938.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Israel không kích Thủ đô Sanaa của Yemen
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO