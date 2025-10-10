Israel hoàn tất rút quân giai đoạn 1 tại Gaza

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, việc rút quân về ranh giới mới tại dải Gaza theo giai đoạn 1 của lệnh ngừng với Hamas, đã hoàn tất vào trưa nay (10/10), giờ địa phương. Theo đó, các đơn vị chiến đấu của IDF hiện còn kiểm soát 53% diện tích dải Gaza, bao gồm toàn bộ mạn phía Tây dải đất giáp biên giới Israel. IDF cũng cho biết một số đơn vị tác chiến đã rút về bên kia biên giới, song không cho biết số lượng cụ thể. Trước đó, IDF thông báo có tổng cộng 3 Sư đoàn tham chiến ở Gaza với tổng quân số lên tới hàng chục nghìn binh sỹ.

Quân đội Israel. (Ảnh: Reuters)

Ít giờ sau thông báo của IDF, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tại Trung Đông (CNETCOM), ra tuyên bố xác nhận các đơn vị chiến đấu của IDF tại Gaza, đã rút về đường ranh giới mới được thống nhất trong thỏa thuận ngừng bắn ký kết giữa Israel và Hamas ngày 9/10. Dẫn tuyên bố của CENTCOM, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff thông báo thời hạn 72h cho việc phóng thích con tin đã chính thức bắt đầu. Về nội dung này, truyền thông Israel dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết quan chức Chính phủ Israel đặc trách vấn đề Con tin Gal Hirsch đã có các cuộc trao đổi với người đứng đầu Tổ chức Chữ thập đỏ Israel Julien Lerisson, về công tác chuẩn bị cho việc phóng thích con tin.

Liên quan đến việc triển khai giai đoạn tiếp theo của sáng kiến kết thúc chiến tranh Gaza gồm 20 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tờ The Times of Israel hôm nay cho biết một nhóm đàm phán cấp trung của nước này vẫn đang có mặt tại thành phố Sharm El Sheikh, phía Nam bán đảo Sinai của Ai Cập, để tiếp tục tiến trình thảo luận liên. Theo đó, ngay sau khi việc trao trả con tin hoàn tất, các cuộc thương lượng tại Ai Cập sẽ tập trung vào giai đoạn 2 của thỏa thuận, bao gồm vấn đề giải giáp vũ khí của Hamas và thiết lập nền quản trị mới tại Gaza.