Israel hé lộ vai trò của các nữ đặc vụ Mossad trong chiến dịch phủ đầu Iran

Tờ Jerusalem Post ngày 15/9 đưa tin, Giám đốc Mossad David Barnea mới đây đã xác nhận việc điều động hàng chục nữ đặc vụ tới Iran, đồng thời đánh giá vai trò của lực lượng này trong cuộc xung đột hồi tháng 6 là "vô cùng quan trọng".

Dù ông Barnea không tiết lộ cụ thể nhiệm vụ của các nữ đặc vụ Mossad vì lý do an ninh, nhưng họ được cho đã tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công và phá hoại ở Iran. Trong cuộc tấn công phủ đầu ngày 13/9, các đặc vụ Mossad ở bên trong lãnh thổ Iran đã tập kích hàng loạt hệ thống phòng không và radar của đối phương, khiến Tehran bị "tê liệt" trong vài giờ trước khi có thể đưa ra các biện pháp đáp trả.