Israel hé lộ vai trò của các nữ đặc vụ Mossad trong chiến dịch phủ đầu Iran

Việt Dũng| 17/09/2025 07:30

Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) đã cử hàng chục nữ đặc vụ tới Iran nhằm hỗ trợ chiến dịch tấn công phủ đầu quốc gia Hồi giáo vào tháng 6.

Tờ Jerusalem Post ngày 15/9 đưa tin, Giám đốc Mossad David Barnea mới đây đã xác nhận việc điều động hàng chục nữ đặc vụ tới Iran, đồng thời đánh giá vai trò của lực lượng này trong cuộc xung đột hồi tháng 6 là "vô cùng quan trọng".

Dù ông Barnea không tiết lộ cụ thể nhiệm vụ của các nữ đặc vụ Mossad vì lý do an ninh, nhưng họ được cho đã tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công và phá hoại ở Iran. Trong cuộc tấn công phủ đầu ngày 13/9, các đặc vụ Mossad ở bên trong lãnh thổ Iran đã tập kích hàng loạt hệ thống phòng không và radar của đối phương, khiến Tehran bị "tê liệt" trong vài giờ trước khi có thể đưa ra các biện pháp đáp trả.

Ngoài thông tin về các nữ đặc vụ, lãnh đạo Mossad cũng khẳng định, cơ quan này đã xác định được vị trí các kho uranium làm giàu của Iran, cảnh báo sẵn sàng hành động nếu Tehran khởi động lại chương trình hạt nhân.

jp mossad.jpg
Các nữ đặc vụ Mossad đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tấn công phủ đầu Iran. Ảnh: Jerusalem Post

Theo Jerusalem Post, các nữ đặc vụ Mossad trước đây thường được biết đến với vai trò "quyến rũ" các quan chức của đối phương, đồng thời làm nhiệm vụ do thám về các cơ sở hạt nhân. Song, ở thời điểm hiện tại, họ thậm chí còn đảm nhận nhiều vai trò hơn các đồng nghiệp nam.

Vào năm 2024, một nữ đặc vụ Mossad có mật danh "G" đã được vinh danh tại lễ kỷ niệm Quốc khánh Israel vì những thành tích của mình. Nữ đặc vụ này là một người gốc Iran, có chuyên môn đặc biệt về việc tuyển mộ điệp viên tại các khu vực đối địch.

Trong cuộc tấn công phủ đầu vào ngày 13/6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhanh chóng bắn hạ nhiều tướng lĩnh và các nhà khoa học hạt nhân của Iran, bao gồm Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri và Tư lệnh IRGC Hossein Salami. Sau khi kết thúc 12 ngày giao tranh, Tel Aviv khẳng định Tehran đã mất 11 nhà khoa học hạt nhân.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/israel-he-lo-vai-tro-cua-cac-nu-dac-vu-mossad-trong-chien-dich-phu-dau-iran-2442950.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/israel-he-lo-vai-tro-cua-cac-nu-dac-vu-mossad-trong-chien-dich-phu-dau-iran-2442950.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Tin thế giới
            Israel hé lộ vai trò của các nữ đặc vụ Mossad trong chiến dịch phủ đầu Iran
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO