Israel dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp ở miền Nam sau 2 năm xung đột ở Gaza

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phản ánh “tình hình an ninh mới” ở miền Nam, là kết quả của những hành động kiên quyết và nỗ lực bền bỉ của lực lượng vũ trang Israel trong hai năm qua nhằm đối phó với Hamas. Trước đó, lệnh khẩn cấp cho phép Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa hạn chế tụ tập và phong tỏa một số khu vực nhằm ứng phó nguy cơ tấn công tên lửa.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz. Ảnh: Anadolu

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo công cuộc tái thiết Dải Gaza tại những khu vực do Israel kiểm soát có thể bắt đầu ngay lập tức, không cần chờ đến giai đoạn hai của kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Động thái thể hiện mong muốn của Israel trong việc chủ động định hình giai đoạn hậu xung đột và củng cố kiểm soát thực địa trước khi các thỏa thuận chính trị được triển khai.

Liên quan đến việc thực thi kế hoạch hòa bình, quân đội Israel xác nhận đã tiếp nhận thi thể một con tin được Hamas bàn giao thông qua Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC). Nếu được xác nhận danh tính, số thi thể vẫn còn lại ở Gaza sẽ còn là 12. Việc thu hồi và bàn giao thi thể các con tin đã chết ở Gaza diễn ra trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất và có hiệu lực từ giữa tháng, theo đó Hamas đã thả toàn bộ 20 con tin còn sống, đổi lấy việc Israel trả tự do cho khoảng 2.000 tù nhân Palestine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không quên các con tin. Mỗi ngày, Mỹ vẫn đang thúc đẩy các nỗ lực để đưa tất cả họ trở về và công việc đó vẫn đang được tiến hành ngay lúc này. Mục tiêu là bảo đảm hài cốt của từng con tin đều được trao trả. Chúng tôi không chỉ nói suông, mà đang hành động. Chúng tôi cũng hoàn toàn kỳ vọng lực lượng Hamas sẽ phải giải giáp hoàn toàn. Đó là cam kết mà họ đã ký kết, cũng như là thỏa thuận được tất cả các quốc gia tham gia nỗ lực này cùng nhất trí thực hiện”.

Tuy nhiên, tiến trình hòa bình vẫn đối mặt nhiều trở ngại. Việc triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza hậu xung đột đang là rào cản lớn, khi Israel kiên quyết phản đối sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong lực lượng ổn định do Ai Cập đề xuất dẫn đầu. Nước này đồng thời khẳng định “sẽ tự quyết định lực lượng nào có thể hiện diện tại khu vực”, đồng thời nhấn mạnh Israel “sẽ tiếp tục kiểm soát vận mệnh của mình”. Trong khi đó, Quốc vương Jordan Abdullah II cảnh báo việc tuần tra toàn bộ Dải Gaza sẽ là thách thức lớn đối với bất kỳ lực lượng quốc tế nào.

Trong một diễn biến liên quan, các phái đoàn Hamas và Fatah hôm qua đã gặp nhau tại Cairo (Ai Cập) và nhất trí thành lập một ủy ban kỹ trị độc lập để điều hành Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp. Thỏa thuận này được coi là bước tiến hiếm hoi trong nỗ lực hòa giải nội bộ Palestine, mở ra hy vọng thiết lập cơ chế quản lý thống nhất và khởi động tiến trình tái thiết Gaza sau hơn hai năm chiến sự và bất ổn kéo dài.