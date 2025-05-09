Israel đẩy mạnh tấn công vào Gaza, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi lập tức ngừng bắn

Thông báo chiều nay của cơ quan Y tế Gaza cho biết, các cuộc tấn công bằng cả bộ binh và không quân của Israel vào dải Gaza trong ngày 4/9 khiến ít nhất 53 người chết, hơn 200 người bị thương. Đa số thương vong ghi nhận tại thành phố Gaza, trọng tâm tác chiến của quân đội Israel. Xe tăng và bộ binh Israel được nhìn thấy tiến vào từ mạn phía Đông thành phố Gaza, bắn phá dữ dội các tòa nhà trong thành phố và gây ra nhiều đám cháy lớn. Yểm trợ cho lực lượng bộ binh, không quân Israel tập kích ít nhất 4 quận thuộc nội thành và khu vực ngoại ô Gaza.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Gaza, ngày 18/3/2025 (Ảnh: THX/TTXVN)

Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc tấn công mới nhất vào Gaza. Tuy nhiên, trong các tuyên bố ngày 3/9, lãnh đạo Chính phủ và quân đội Israel liên tiếp khẳng định sẽ đẩy mạnh chiến dịch tấn công mở rộng vào Gaza, trừ khi lực lượng Hamas chấp nhận đầu hàng và giải giáp vũ khí, trả tự do cho các con tin.

Về phản ứng của quốc tế, Giáo hoàng Leo XIV hôm nay tiếp tục kêu gọi lập tức thực thi ngừng bắn và tiến tới chấm dứt cuộc chiến ở Gaza. Trong buổi tiếp Tổng thống Israel Isaac Herzog tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai giải pháp hai nhà nước, coi đó là con đường duy nhất để giải thoát khỏi cuộc chiến hiện nay.

Iran thông báo giảm sự hiện diện ngoại giao của Australia

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Iran ngày 4/9 thông báo, nước này đã giảm sự hiện diện ngoại giao của Australia, đồng thời phủ nhận cáo buộc bài Do Thái của Australia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, theo luật ngoại giao và để đáp trả hành động của Australia, Cộng hòa Hồi giáo Iran cũng đã giảm mức độ hiện diện ngoại giao của Australia tại Iran, đồng thời cho biết thêm, Đại sứ Australia đã rời khỏi Iran.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Iran nhằm đáp trả việc Australia tuần trước đã trục xuất Đại sứ Iran, với cáo buộc Iran liên quan đến 2 vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái tại các thành phố Sydney và Melbourne. Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuần trước cho biết, các hoạt động của Đại sứ quán Australia tại Iran đã bị đình chỉ và tất cả các nhà ngoại giao nước này đều an toàn ở một nước thứ ba.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận các cáo buộc bài Do Thái của Australia, cho rằng động thái của Australia ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương. Các quan chức Iran cho biết, Đại sứ quán Iran tại Thủ đô Canberra vẫn tiếp tục cung cấp các dịch vụ lãnh sự.