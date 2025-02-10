Israel chặn đội tàu cứu trợ cho Gaza, bắt giữ nhiều nhà hoạt động quốc tế

Hải quân Israel đã bắt giữ nhiều nhà hoạt động và đưa về cảng của nước này để tiến hành trục xuất.

Tàu hộ vệ lớp Sa’ar 6 của Israel. Ảnh: Israel Defense Forces

Bộ Ngoại giao Israel hôm 1/10 ra thông báo cho biết lực lượng Hải quân nước này đã chặn thành công đội tàu cứu trợ quốc tế ủng hộ dải Gaza với tên gọi Global Sumud, gồm 47 phương tiện cùng hơn 500 nhà hoạt động quốc tế, tại khu vực biển gần dải Gaza.

Binh sỹ Israel đã đột kích lên ít nhất 3 con tàu, khống chế các nhà hoạt động và đưa họ lên tàu Hải quân để di chuyển về cảng của Israel. Những người này sau đó sẽ bị trục xuất về nước, tương tự như trong các nỗ lực chặn tàu cứu trợ quốc tế ủng hộ Gaza mà Hải quân Israel đã tiến hành thời gian qua.

Cũng trong thông báo, Bộ Ngoại giao Israel tiếp tục cáo buộc Phong trào Hamas đứng đằng sau đội tàu Global Sumud. Tel Aviv khẳng định mục đích duy nhất của đội tàu này là khiêu khích, chứ không phải chở hàng cứu trợ cho dải Gaza.

Trong phản ứng quốc tế đầu tiên với vụ việc, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố cực lực lên án việc Hải quân Israel chặn đội tàu cứu trợ quốc tế ủng hộ dải Gaza, coi đó là hành động khủng bố nguy hiểm. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định hành động của Israel vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và tạo sự uy hiếp nguy hiểm đối với mạng sống của các dân thường vô tội.

Trước đó, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết lãnh đạo Bộ Ngoại giao Israel đã cam kết các lực lượng chấp pháp của Israel sẽ không sử dụng vũ lực nhằm vào các nhà hoạt động trên đội tàu cứu trợ quốc tế ủng hộ dải Gaza. Ông Tajani đồng thời cho biết đã chỉ thị cho Đại sứ quán và Lãnh sự quán Italy tại Israel thực hiện hỗ trợ tất cả các công dân Italy có thể bị đưa về cảng Ashdod của Israel để chuẩn bị cho việc trục xuất.