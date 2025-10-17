Israel cáo buộc Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn

Truyền thông Israel cho biết Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Israel Ron Dermer đã thông báo với giới chức Mỹ về việc Hamas vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Gaza có hiệu lực hôm 10/10. Cụ thể, trong cuộc điện đàm vừa tiến hành với các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Israel cáo buộc Hamas cố tình không trao trả thi thể các con tin đã chết cho phía Israel, phá vỡ cam kết trong thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn 1.

Tương tự, trong một phát ngôn hôm qua, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar cũng cho rằng Hamas có thể trao trả thêm thi thể con tin, nhưng cố tình không thực hiện. Ông Sa’ar khẳng định động thái này của Hamas là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Các tay súng Hamas. (Ảnh: Reuters)

Các nguồn tin chính thức của Israel cho biết, cho đến nay, Hamas mới trao trả thi thể của 9 trong tổng số 28 con tin đã chết ở dải Gaza theo cam kết. Việc trao trả thi thể các con tin còn lại vẫn chưa được xác định và đây là sự vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế, việc tìm kiếm và thu thập các thi thể con tin trong bối cảnh hạ tầng trên khắp dải Gaza bị tàn phá nghiêm trọng sau 2 năm chiến sự, là rất thách thức. Trước thực tế này, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một đội gồm 81 chuyên gia ứng phó thảm họa tới Gaza, để hỗ trợ việc tìm kiếm và thu hồi thi thể con tin. Trước đó, một đội tìm kiếm chuyên nghiệp của Ai Cập, cũng đã tới Gaza với sứ mệnh tương tự.

Cũng liên quan vấn đề này, một số nguồn tin Arab hôm qua cho biết các nhà trung gian quốc tế khu vực gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, đang hối thúc Chính quyền Mỹ gây sức ép buộc Israel tạm thời gác sang một bên vấn đề trao trả con tin, để chuyển sang đàm phán về triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn. Nỗ lực được thực hiện trong bối cảnh một số quan chức Israel tuyên bố nước này chưa thể chuyển sang đàm phán về giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn, trước khi Hamas hoàn thành nghĩa vụ trao trả đủ con tin theo cam kết.