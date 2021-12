Isaac tung loạt ảnh quá khứ 'muốn chôn vùi' của nhóm 365

365 là nhóm nhạc đình đám một thời của làng nhạc Việt, quy tụ những gương mặt điển trai, hát hay với nhiều ca khúc hit như Bống Bống Bang Bang, Hai Cô Tiên, Nơi Anh Không Thuộc Về, Saigon Here We Come....

Tuy các thành viên đều đã tách ra hoạt động solo nhưng nhóm 365 vẫn chứa đựng một bầu trời kỷ niệm với đông đảo khán giả.