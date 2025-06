Iran mở cửa biên giới đường bộ hỗ trợ sơ tán công dân Ấn Độ

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày 16/6 xác nhận mặc dù các hoạt động hàng không bị đình chỉ vì lý do an ninh, nhưng toàn bộ biên giới trên bộ với Afghanistan, Azerbaijan và Turkmenistan hiện được mở để tạo điều kiện cho công dân Ấn Độ rời khỏi Iran một cách an toàn, theo đề nghị từ phía New Delhi.

Về phần mình, Ấn Độ cho biết hiện có trên 10.000 công dân đang lưu trú tại Iran, trong đó phần lớn là du học sinh y khoa tại các thành phố lớn như Tehran, Qom và Mashhad. Riêng khu vực Jammu và Kashmir có hơn 1.500 sinh viên, trong đó Đại học Y khoa Tehran là nơi tập trung đông đảo nhất.

Người thân của các công dân Ấn Độ đang học tập tại Iran phát biểu với giới truyền thông ngày 15/6 (Ảnh: PTI)

Trước tình hình chiến sự leo thang, Đại sứ quán Ấn Độ tại Tehran đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ cộng đồng công dân, trong đó có việc di chuyển sinh viên từ các điểm nóng sang các khu vực an toàn hơn trong nội địa. Các kênh liên lạc số như Telegram, Google Form, mạng xã hội… cũng được kích hoạt để tiếp nhận thông tin, trợ giúp y tế và tổ chức hậu cần cho quá trình sơ tán.

Trước đó, vào tối ngày 15/6, khu ký túc xá sinh viên quốc tế thuộc Đại học Y khoa Tehran trúng tên lửa của Israel khiến hai sinh viên Ấn Độ bị thương nhẹ. Cả hai đã được sơ tán kịp thời đến nơi trú ẩn an toàn tại phía Bắc Iran.

Giai đoạn tiếp theo của chiến dịch sơ tán sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa Ấn Độ và chính quyền các nước láng giềng Iran. Công dân sau khi rời Iran sẽ được đón về nước qua các chuyến bay thương mại hoặc các phương tiện vận chuyển an toàn khác. Trong thời gian chờ đợi, Đại sứ quán Ấn Độ tại Tehran tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với kiều dân, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.