Iran lên án việc tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với nước này là bất hợp pháp

Iran đã lên án mạnh mẽ việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nước này. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm qua đã lên án việc tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với nước này thông qua cơ chế phục hồi là bất hợp pháp.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong khi đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố, Iran luôn là một thành viên có trách nhiệm đối với Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cáo buộc Mỹ và nhóm E3 bao gồm các nước Anh, Pháp và Đức đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhấn mạnh cơ chế phục hồi được kích hoạt chống lại Iran là bất hợp pháp và sẽ thất bại.

Iran hôm qua đã triệu hồi các đại sứ của nước này tại Anh, Pháp và Đức để tham vấn.

Các lệnh trừng phạt tái áp đặt đối với Iran bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, lệnh cấm làm giàu và tái chế uranium, lệnh cấm các hoạt động liên quan đến tên lửa đạn đạo và tên lửa có khả năng mang vũ khí hạt nhân, cũng như đóng băng tài sản toàn cầu và lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân và tổ chức của Iran.