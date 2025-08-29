Iran lên án nhóm E3 khởi động kích hoạt “cơ chế phục hồi”

Nhóm E3, bao gồm Anh, Pháp và Đức hôm qua (28/8) đã khởi động tiến trình kéo dài 30 ngày, nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Iran, liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Bộ Ngoại giao Iran ngay lập tức đã đưa ra phản ứng, cho rằng việc lạm dụng “cơ chế phục hồi” trong bối cảnh các cơ sở hạt nhân của Iran bị thiệt hại nghiêm trọng, do cuộc tấn công bất hợp pháp của một cựu thành viên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) là động thái khiêu khích, đồng thời cảnh báo nếu không được kiểm soát, con đường mà ba nước châu Âu lựa chọn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với uy tín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

(Ảnh minh hoạ: Reuters)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết quyết định này không báo hiệu sự kết thúc của các nỗ lực ngoại giao. Trong khi Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul kêu gọi Iran ngay lập tức hợp tác toàn diện với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và cam kết đàm phán với Mỹ trong tháng tới.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã hoan nghênh động thái của E3, cho biết Mỹ sẵn sàng hợp tác trực tiếp với Iran để thúc đẩy một giải pháp hòa bình và lâu dài cho vấn đề hạt nhân nước này.

Cũng trong hôm qua, Nga và Trung Quốc đã hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm gia hạn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 thêm 6 tháng và kêu gọi tất cả các bên ngay lập tức nối lại đàm phán.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ triệu tập một cuộc họp trong hôm nay (29/8), để thảo luận về “cơ chế phục hồi”, theo yêu cầu của bộ ba châu Âu.