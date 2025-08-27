Iran kêu gọi nhóm E3 lựa chọn đúng đắn trong việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt

Minh Ngô/VOV-Cairo| 27/08/2025 07:35

Iran và nhóm E3, gồm 3 cường quốc châu Âu là Anh, Pháp và Đức, hôm qua (26/8) đã có cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ về thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Đây là vòng đàm phán thứ 2, kể từ khi cuộc chiến 12 ngày giữa Iran và Israel kết thúc vào tháng 6 vừa qua.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran, ông Kazem Gharibabadi, người dẫn đầu phái đoàn Iran tham dự cuộc đàm phán, đã kêu gọi bộ ba châu Âu đưa ra lựa chọn đúng đắn, dành thời gian và không gian cho hoạt động ngoại giao.

iran keu goi nhom e3 lua chon dung dan trong viec do bo lenh trung phat hinh anh 1
Các quan chức Iran và E3 nhóm họp tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: AZ News.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, các cuộc tiếp xúc giữa hai bên sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Trước cuộc đàm phán lần này, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này “đàm phán bằng tất cả sức mạnh của mình” để ngăn chặn các hành động hoặc sự cố có thể gây thiệt hại cho đất nước.

Bộ ba châu Âu, các bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran mang tính bước ngoặt năm 2015, trước đó đã đe dọa sẽ kích hoạt “cơ chế phục hồi” của thỏa thuận vào cuối tháng này.

Động thái này sẽ áp đặt lại các lệnh trừng phạt toàn diện của Liên Hợp Quốc, đã được dỡ bỏ theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, trừ khi Iran đồng ý hạn chế hoạt động làm giàu uranium và khôi phục hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

