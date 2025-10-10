iPhone Ultra sẽ là biểu tượng mới của ‘đỉnh cao iPhone’?

Nhiều nguồn tin rò rỉ cho biết năm sau, Apple sẽ lần đầu tiên tung ra iPhone gập – mẫu iPhone có thể gập đầu tiên trong lịch sử thương hiệu. Và theo giới quan sát, thiết bị này nhiều khả năng sẽ mang tên iPhone Ultra, mở ra một phân khúc hoàn toàn mới trong hệ sinh thái iPhone.

iPhone Ultra sẽ mở ra một phân khúc hoàn toàn mới trong hệ sinh thái iPhone. Ảnh: 9to5mac

Dưới đây là ba lý do chính khiến nhiều chuyên gia tin rằng Apple sẽ lựa chọn cái tên “Ultra” thay vì “Fold” cho thế hệ iPhone gập đầu tiên.

“Ultra” vượt trội hơn “Max”: Khi ngôn ngữ thương hiệu cần tiến hóa

Một vấn đề mà Apple phải đối mặt khi đặt tên cho iPhone gập là kích thước màn hình. Theo tin đồn, mẫu gập này sẽ có màn hình lớn hơn cả iPhone 18 Pro Max, khiến khái niệm “Max” (tức “lớn nhất”) trở nên… không còn “max” nữa.

Thực tế, các quy ước đặt tên của Apple không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Ví dụ, iPad Air – nghe như mỏng và nhẹ hơn – nhưng trên thực tế lại không nhẹ hơn iPad Pro. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, Apple vẫn duy trì được sự nhất quán trong ngôn ngữ sản phẩm của mình.

Và trong hệ sinh thái hiện nay, Apple đã có tiền lệ rõ ràng: dòng chip M-series. Cấu trúc đặt tên của dòng chip này là M3 > M3 Pro > M3 Max > M3 Ultra, với “Ultra” luôn là cấp độ cao nhất, mạnh mẽ nhất.