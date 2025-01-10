iPhone tốt nhất năm 2025: Hàng triệu người sẽ lựa chọn mẫu giá hời

iPhone 17 – lựa chọn toàn diện nhất

Với mức giá khởi điểm 799 USD, iPhone 17 mang lại giá trị vượt trội so với chi phí. Máy chia sẻ gần như toàn bộ tính năng với phiên bản Pro, từ camera Dual Capture, Center Stage cho đến màn hình 1–120Hz hỗ trợ Always-On.

Đây là bước tiến lớn khi so sánh với iPhone 16 vốn còn thiếu nhiều tính năng cao cấp.

Các phiên bản iPhone 17 vừa ra mắt. Ảnh: Mashable

Điểm nhấn của iPhone 17 là màn hình sáng tối đa 3.000 nits cùng lớp phủ chống chói, giúp hiển thị ngoài trời rõ ràng hơn.

Camera góc siêu rộng được nâng từ 12 MP lên 48 MP, đồng thời thời lượng pin cải thiện rõ rệt: trong bài thử nghiệm phát video liên tục, iPhone 17 chỉ mất 11% pin sau 3 giờ, trong khi iPhone 16 mất tới 14%.

Bên cạnh đó, Apple còn nâng cấp độ bền với Ceramic Shield 2, cho khả năng chống trầy xước gấp ba lần, và tăng dung lượng lưu trữ khởi điểm lên 256 GB. Sự khác biệt giữa iPhone 17 và 17 Pro giờ đây chỉ còn là camera telephoto cùng pin lớn hơn.

Ưu điểm:màn hình 120Hz, camera nâng cấp, pin bền bỉ, sạc nhanh hơn.

Nhược điểm: thiết kế ít thay đổi, Apple Intelligence chưa thật sự hoàn thiện.

iPhone 17 phù hợp với hầu hết người dùng phổ thông muốn có camera tốt, pin ổn và màn hình chất lượng mà không cần chi trên 1.100 USD.

Ngược lại, với người dùng đam mê nhiếp ảnh hoặc cần pin “trâu” hơn, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ đáng giá hơn.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max – mạnh mẽ và khác biệt

Có giá từ 1.099 USD cho 17 Pro và 1.199 USD cho 17 Pro Max, dòng Pro năm nay gây ấn tượng với thiết kế táo bạo. Thay vì cụm camera vuông truyền thống, Apple giới thiệu “camera plateau” dạng thanh chạy ngang.

Các tuỳ chọn màu sắc cũng sặc sỡ hơn, nổi bật nhất là cam vũ trụ.