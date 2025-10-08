iPhone ra mắt gần 20 năm vẫn thiếu tính năng đơn giản này của Android

Cho đến nay, iPhone vẫn chưa cho phép người dùng điều chỉnh riêng âm lượng nhạc, thông báo hay chuông, một tính năng mà Android đã có từ hơn một thập kỷ trước.

Hiện tại, iOS chỉ có một thanh trượt âm lượng duy nhất, đồng thời kiểm soát cả nhạc, video và thông báo. Nếu tắt tùy chọn “Thay đổi bằng nút” trong phần Âm thanh & Cảm ứng, âm lượng chuông cũng bị gộp chung, càng thu hẹp khả năng tùy chỉnh.