iPhone 'quốc dân' một thời tại Việt Nam rớt giá còn khoảng 3 triệu đồng, có đáng mua?

Đây được xem là mức giá hấp dẫn dành cho sản phẩm iPhone đến từ Apple. So với những mẫu smartphone Android giá rẻ, iPhone 7 Plus này vẫn có những điểm sáng. Xét về mặt hiệu năng, iPhone 7 Plus được trang bị chip Apple A10 Fusion, kết hợp hệ điều hành iOS mang đến trải nghiệm khá mượt mà và ổn định. Máy có màn hình IPS LCD kích thước 5,5 inch, đáp ứng được nhu cầu giải trí cơ bản. Tuy nhiên, phần viền trên và dưới khá dày, tạo cảm giác lỗi thời so với những thiết bị Android.

Đặc biệt, do sản phẩm có tuổi đời khá lâu nên khi chọn mua máy, người dùng cũng đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Vì thế, người dùng nên cân nhắc kỹ, nên trau dồi kiến thức chọn máy cũ để tránh mua phải hàng dựng, hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi.