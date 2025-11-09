iPhone Pro Max bán chạy ‘bất thường’ tại Việt Nam

Theo ước tính của công ty nghiên cứu Omdia, mẫu iPhone Pro Max đóng góp gần 50% lượng iPhone bán ra tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025, một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới.

“Người dùng Việt Nam cho thấy sự ưu ái bất thường đối với các mẫu iPhone cao cấp. Pro Max chiếm gần một nửa tổng lượng máy xuất xưởng tại thị trường này trong nửa đầu năm nay – mức rất hiếm thấy trên quy mô toàn cầu”, ông Le Xuan Chiew, nhà phân tích cấp cao tại Omdia, chia sẻ với VietNamNet. Ngoài ra, lô hàng iPhone cũng tăng 15% so với một năm trước.

iPhone 17 Pro Max vừa được ra mắt ngày 10/9. Năm nay, Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mở bán iPhone 17 sớm nhất thế giới. Ảnh: Apple

Ông cho rằng xu hướng này được thúc đẩy bởi ba yếu tố chính: kênh bán lẻ mở rộng, tùy chọn trả góp linh hoạt và chiến lược bản địa hóa mạnh mẽ của Apple.

“Sự kết hợp giữa phân phối chính hãng, liên kết với các tổ chức tài chính và chiến dịch marketing địa phương hóa đã giúp Apple củng cố cả thị phần lẫn hình ảnh thương hiệu tại Việt Nam”, ông nói thêm.