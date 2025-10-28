iPhone mới sẽ có sức mạnh cực ‘khủng’ nhờ ‘vũ khí’ mới của Apple

Chip 2nm - bước nhảy công nghệ

Apple đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn quan trọng trong chiến lược chip của mình. Theo các nguồn tin mới nhất, dòng chip A20 và A20 Pro sẽ là thế hệ vi xử lý đầu tiên của hãng được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, đánh dấu một bước tiến lớn về hiệu năng và hiệu suất năng lượng.

Dòng chip A20 và A20 Pro sẽ là thế hệ vi xử lý đầu tiên của Apple được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Ảnh: AppleInsider

Hai con chip này sẽ được trang bị trên dòng iPhone 18 và mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, dự kiến ra mắt vào tháng 9/2026. Các phiên bản tiêu chuẩn như iPhone 18 và iPhone 18e có thể sẽ ra mắt muộn hơn, vào khoảng tháng 3/2027.

Theo tin rò rỉ từ tài khoản “Mobile Phone Chip Expert” trên Weibo – một nguồn có độ tin cậy trung bình nhưng từng đúng nhiều lần – A20 Pro sẽ được giới thiệu đầu tiên, còn A20 tiêu chuẩn sẽ xuất hiện sau đó vài tháng.

Cách sắp xếp này được cho là giúp Apple kiểm soát tốt hơn chi phí sản xuất và nguồn cung chip trong giai đoạn TSMC đang tăng tốc sản lượng 2nm.

Bất ngờ lớn cho dòng iPhone kỷ niệm 20 năm

Bằng việc chia nhỏ chu kỳ phát hành, Apple cũng có thể tạo ra hai “thời khắc iPhone lớn” mỗi năm – vừa duy trì sức nóng truyền thông, vừa phân bổ hợp lý các dòng sản phẩm.

Dòng chip A20 đánh dấu sự chuyển đổi từ tiến trình 3nm (bắt đầu từ A17 Pro) sang 2nm của TSMC – một cải tiến cực kỳ quan trọng.