iPhone Fold sẽ có giá rẻ hơn nhờ công nghệ mới cho linh kiện đặc biệt

Theo nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo, cấu trúc bản lề đặc biệt của iPhone Fold có thể khiến giá thành sản xuất thấp hơn 20 đến 40 USD so với dự đoán ban đầu của thị trường.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: AppleInsider

Ông Kuo cho biết khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, chi phí trung bình để chế tạo một bản lề cho iPhone Fold sẽ chỉ vào khoảng 70–80 USD mỗi chiếc.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với ước tính hiện nay là 100–120 USD, giúp Apple tiết kiệm hàng chục triệu USD nếu sản xuất ở quy mô lớn.

Khả năng gập mở chính là điểm nhấn công nghệ của iPhone Fold, và bản lề chính là yếu tố quyết định độ bền, sự mượt mà cũng như trải nghiệm sử dụng.

Màn hình linh hoạt cần một cơ chế bản lề chắc chắn, hoạt động trơn tru, không để lại nếp gấp hoặc gây áp lực quá lớn lên tấm nền.