iPhone Fold sẽ ‘cháy hàng’ nhờ một vũ khí bí mật

Nhiều nhà phân tích dự đoán iPhone Fold và dòng iPhone 18 sẽ đạt doanh số cao hơn cả iPhone 17, mở ra một kỷ nguyên thiết kế mới cho iPhone sau gần 20 năm chỉ trung thành với dạng “thanh truyền thống”.

Một concept iPhone Fold. Ảnh: PhoneArena

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan. Công ty môi giới Jefferies vừa hạ xếp hạng cổ phiếu Apple, cho rằng hãng đang bị định giá quá cao. Một trong những lý do chính là mức giá của iPhone Fold — được cho là có thể kìm hãm nhu cầu vì quá đắt đỏ.

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, giá có lẽ không phải trở ngại lớn nhất của iPhone Fold. Apple còn đối mặt với một bài toán phức tạp hơn nhiều: trải nghiệm phần mềm và ứng dụng.

Vấn đề không phải giá

Với nhiều người hoài nghi về điện thoại gập, câu hỏi lớn nhất luôn là: “Tại sao phải mua một chiếc điện thoại gập?”

Người ủng hộ dòng máy này thường trả lời rằng: thiết bị gập giúp đa nhiệm dễ dàng hơn, năng suất cao hơn, và mang đến trải nghiệm ứng dụng linh hoạt hơn. Thế nhưng, thật đáng tiếc cho Apple – iOS hiện chưa sẵn sàng cho điều đó.