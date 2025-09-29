iPhone Fold mỏng đáng kinh ngạc, ‘cú hích’ tái định nghĩa thị trường smartphone

Thiết kế đột phá, siêu mỏng hơn cả iPhone Air

Dù còn gần một năm nữa mới đến mùa thu 2026, tin đồn về iPhone Fold – tên gọi tạm thời của chiếc iPhone gập – đã xuất hiện dày đặc.

Đây được cho là mẫu iPhone mang tính đột phá nhất trong lịch sử, không chỉ vì cơ chế màn hình gập mà còn vì độ mỏng vượt trội.

Concept iPhone Fold. Ảnh: 9to5mac

Theo phân tích của chuyên gia Ming-Chi Kuo, iPhone Fold khi mở ra chỉ dày 4,5 – 4,8mm, tức mỏng hơn gần 1mm so với iPhone Air (5,6mm).

Điều này đồng nghĩa với việc Apple đã cắt giảm khoảng 20% độ dày so với một thiết kế vốn đã được xem là “siêu mỏng”.

Khi gập lại, độ dày của iPhone Fold được dự đoán rơi vào khoảng 9 – 9,5mm, tức gần tương đồng với dòng iPhone 17 Pro (8,75mm).