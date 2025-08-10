iPhone cũ, hàng tân trang nào đáng mua nhất hiện nay?

Với mức giá của dòng iPhone 17 Pro mới có thể khiến nhiều người “chùn tay”, không ít người dùng đang tìm đến những lựa chọn hợp lý hơn - những chiếc iPhone cũ hoặc iPhone đã được tân trang (refurbished).

iPhone 16 Pro Max và 16 Pro. Ảnh: Tom's Guide

Tin vui là, iPhone vốn nổi tiếng với tuổi thọ lâu dài. Nhờ phần cứng mạnh mẽ cùng chính sách cập nhật phần mềm kéo dài của Apple, ngay cả những mẫu cũ vẫn hoạt động mượt mà, chụp ảnh đẹp và được hỗ trợ iOS mới trong nhiều năm.

Nếu bạn mua iPhone 17 mới, bạn sẽ gắn bó với nó trong thời gian rất lâu. Nhưng nếu bạn chọn mua một chiếc iPhone cũ được tân trang chất lượng, trải nghiệm vẫn gần như tương đương, mà lại tiết kiệm được hàng trăm USD.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn e ngại rằng điện thoại tân trang có thể bị hỏng hóc, pin yếu, hoặc đã qua sửa chữa không đảm bảo.

Theo gợi ý của Back Market - một trong những nền tảng thương mại điện tử nổi bật nhất trong lĩnh vực thiết bị công nghệ tân trang - những mẫu iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay bao gồm: iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15, iPhone 14 Pro.

1. iPhone 16 Pro – hiệu năng đỉnh cao, giá “hạ nhiệt”

Giá gốc: 999 USD

Giá tân trang: 813 USD

Tiết kiệm: 185 USD (≈19%)