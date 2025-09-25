iPhone có thể sắp hỗ trợ đồng hồ Samsung Galaxy Watch tốt hơn

Ngoài ra, iOS 26.1 cũng xuất hiện khung AccessoryExtension để hỗ trợ ghép đôi phụ kiện bên ngoài với iPhone, củng cố thêm giả thuyết Apple đang mở rộng khả năng kết nối.

Động thái này có thể nhằm đáp ứng Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu, vốn yêu cầu iPhone phải mở rộng khả năng tương thích với thiết bị không thuộc hệ sinh thái Apple. Đây cũng là một trong những trọng tâm trong vụ kiện chống độc quyền giữa Bộ Tư pháp Mỹ và Apple, khi "táo khuyết" bị cáo buộc hạn chế smartwatch của hãng khác.