iPhone có thể sắp hỗ trợ đồng hồ Samsung Galaxy Watch tốt hơn

Du Lam| 25/09/2025 09:14

iOS 26.1 hé lộ tính năng chuyển tiếp thông báo, giúp iPhone hiển thị thông báo trên đồng hồ thông minh bên thứ ba như Samsung Galaxy Watch, tuy nhiên không phải thị trường nào cũng áp dụng.

Apple được cho là đang phát triển tính năng mới trong iOS 26.1, cho phép đồng hồ thông minh bên thứ ba nhận thông báo từ iPhone. Theo Macworld, trong mã nguồn iOS 26.1 xuất hiện dòng lệnh về Notification Forwarding (chuyển tiếp thông báo).

galaxy watch sammobile
Apple có thể thêm tính năng để iPhone hoạt động tốt hơn với đồng hồ thông minh bên thứ ba. Ảnh: SamMobile

Tính năng này cho phép người dùng chọn ứng dụng nào được gửi thông báo tới thiết bị đeo, nhưng chỉ một thiết bị được nhận thông báo tại một thời điểm. Nếu bật chuyển tiếp sang đồng hồ bên thứ ba, Apple Watch sẽ không hiển thị thông báo.

Ngoài ra, iOS 26.1 cũng xuất hiện khung AccessoryExtension để hỗ trợ ghép đôi phụ kiện bên ngoài với iPhone, củng cố thêm giả thuyết Apple đang mở rộng khả năng kết nối.

Động thái này có thể nhằm đáp ứng Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của Liên minh châu Âu, vốn yêu cầu iPhone phải mở rộng khả năng tương thích với thiết bị không thuộc hệ sinh thái Apple. Đây cũng là một trong những trọng tâm trong vụ kiện chống độc quyền giữa Bộ Tư pháp Mỹ và Apple, khi "táo khuyết" bị cáo buộc hạn chế smartwatch của hãng khác.

Tuy nhiên, tính năng mới có thể chỉ được triển khai tại châu Âu để tuân thủ DMA, thay vì áp dụng toàn cầu. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến lớn giúp người dùng iPhone có thêm lựa chọn ngoài Apple Watch, đặc biệt với các mẫu đồng hồ Galaxy Watch của Samsung vốn hiện không còn hỗ trợ iOS.

(Theo Macworld)

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/iphone-co-the-sap-ho-tro-dong-ho-samsung-galaxy-watch-tot-hon-2445831.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/iphone-co-the-sap-ho-tro-dong-ho-samsung-galaxy-watch-tot-hon-2445831.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Chuyển đổi số
            iPhone có thể sắp hỗ trợ đồng hồ Samsung Galaxy Watch tốt hơn
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO