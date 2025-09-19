iPhone chạy chậm sau khi cập nhật iOS 26, hãy làm ngay điều này

May mắn là, người dùng iPhone hoàn toàn có thể tắt hiệu ứng Liquid Glass trên iOS 26 nhằm khôi phục lại tính mượt mà cho thiết bị của mình. Cần nhớ rằng, khi tắt hiệu ứng Liquid Glass, iOS sẽ không còn hiển thị hiệu ứng kính mờ nữa, mà thay vào đó là nền đặc.

Liquid Glass ngốn khá nhiều pin trên iPhone.

Việc tắt hiệu ứng Liquid Glass sẽ mang lại hai lợi ích chính: cải thiện hiệu suất trên các iPhone cũ, và tăng cường tuổi thọ pin. Người dùng sẽ trở lại với giao diện cổ điển và mà không phải từ bỏ bất kỳ tính năng thiết yếu nào.

Cách tắt hiệu ứng Liquid Glass trong iOS 26

Trong trường hợp sử dụng iPhone cũ mà cảm thấy pin hao nhanh sau khi cập nhật iOS 26, người dùng chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

Mở ứng dụng Cài đặt.

Cuộn xuống và chọn Trợ năng.

Chọn Màn hình & Cỡ chữ

Bật tùy chọn Giảm độ trong suốt.

Sau khi thực hiện xong, hiệu ứng trong suốt sẽ tự động biến mất trên hầu hết các hệ thống. Nếu muốn khôi phục giao diện bóng bẩy của iOS 26, chỉ cần lặp lại các bước trên và tắt tùy chọn Giảm độ trong suốt. Hiệu ứng Liquid Glass sẽ xuất hiện lại ngay lập tức mà không cần khởi động lại iPhone.

Nếu đang sử dụng iPhone đời cũ và cảm thấy iOS 26 đang tiêu tốn pin quá mức, hãy thử tắt hiệu ứng Liquid Glass. Đây là một mẹo nhỏ nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ, giúp người dùng có trải nghiệm mượt mà hơn và kéo dài thời lượng pin - một giải pháp thiết thực cho những ai coi trọng hiệu năng hơn tính thẩm mỹ.