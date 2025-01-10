iPhone, Apple Watch nào vừa bị Apple đưa vào danh sách 'đồ cổ'?

iPhone 11 Pro Max, trình làng năm 2019, là mẫu iPhone đầu tiên sở hữu hệ thống 3 camera sau, mở ra kỷ nguyên “Pro” trên dòng iPhone cùng với phiên bản nhỏ hơn là iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max hiện nằm trong danh sách sản phẩm "đồ cổ" của Apple. Ảnh: AppleInsider

Đây cũng được xem là bước ngoặt trong chiến lược đặt tên sản phẩm cao cấp của Apple. Tuy nhiên, giờ đây, sau hơn nửa thập kỷ, thiết bị đã chính thức chuyển sang trạng thái “đồ cổ”.

Theo quy định của Apple, một sản phẩm được xếp vào diện “vintage” khi đã ngừng phân phối từ hơn 5 năm nhưng chưa quá 7 năm.