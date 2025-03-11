iPhone Air và 'vấn đề đứa con giữa' muôn thuở của Apple

Khi ra mắt iPhone Air, Apple kỳ vọng đây sẽ là “đứa con giữa” hoàn hảo - vừa cao cấp hơn bản tiêu chuẩn, vừa rẻ hơn dòng Pro.

Nhưng chỉ vài tháng sau, giấc mơ đó dường như tan biến: doanh số thấp, sản lượng bị cắt giảm mạnh, và người mua quay lưng - một kịch bản quá quen thuộc với những nỗ lực “ở giữa” của Apple.

Theo Nikkei Asia, Apple đã yêu cầu các nhà cung ứng giảm tới 90% đơn hàng iPhone Air, đưa mẫu này về giai đoạn “cuối vòng đời”.

Trong khi đó, iPhone 17 và 17 Pro lại đang cháy hàng, buộc Apple phải tăng thêm 5 triệu máy để đáp ứng nhu cầu.

“Đứa con giữa” lạc lõng

Từ iPhone Mini đến Plus và giờ là Air, Apple chưa từng thành công với dòng sản phẩm trung cấp. Các model này thường chỉ chiếm 2-4% tổng doanh số iPhone trong năm đầu, theo IDC.