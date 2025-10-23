iPhone Air và iPhone 17 Pro: Siêu mỏng hay nhỏ gọn vừa tay?

iPhone 17 Pro cũng sử dụng cùng dòng chip A19 Pro nhưng được mở toàn bộ 6 lõi GPU, cho phép xử lý đồ họa cao cấp, ray-tracing thời gian thực. Khi thử sức với các tác vụ nặng điện thoại vẫn giữ tốc độ khung hình ổn định.

Dù mang thân hình mảnh mai iPhone Air ﻿ vẫn được trang bị bộ vi xử lý A19 Pro. CPU 6 nhân kết hợp GPU 5 nhân, mang đến hiệu năng mạnh mẽ trong đa tác vụ. Trong điều kiện sử dụng thực tế, Air xử lý mượt mà từ các tác vụ cơ bản đến chỉnh sửa video 4K hay chơi game đồ họa cao, nhưng vẫn hạn chế giật lag.

Nên mua iPhone Air mỏng nhẹ và iPhone 17 Pro vừa tay?

iPhone Air là lựa chọn đáng chú ý với thiết kế siêu mỏng chỉ khoảng 5.64 mm và trọng lượng khoảng 165g, máy cho phép cầm nắm thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Phiên bản này hướng đến người dùng yêu thích sự tối giản, linh hoạt và thường xuyên di chuyển.

iP 17 Pro vừa tay và iPhone Air siêu mỏng

Trong khi iPhone 17 Pro lại là biểu tượng của sức mạnh và độ hoàn thiện cao cấp. Phiên bản này phù hợp với những người cần một thiết bị mạnh mẽ, ổn định. Máy sở hữu khung nhôm bền bỉ, kích thước màn hình khoảng 6.3inch đủ rộng để hiển thị sống động. Qua đó, người dùng có thể chọn iPhone Air và iPhone 17 Pro tùy theo nhu cầu.

Gợi ý địa điểm mua iPhone Air và iPhone 17 Pro giá tốt

iPhone Air và iPhone 17 Pro đều thể hiện triết lý thiết kế tinh tế đặc trưng của Apple, để người dùng nâng cao trải nghiệm trong công việc lẫn giải trí. Hiện nay, tại cửa hàng CellphoneS đang phân phối các phiên bản này với mức giá phải chăng. Tại đây cam kết chất lượng cho mỗi sản phẩm kèm theo bảo hành chính hãng. Hệ thống còn hỗ trợ trả góp 3 không cùng sự tư vấn nhiệt tình của nhân viên.

Sau khi theo dõi bài viết về iPhone Air và iPhone 17 Pro, hy vọng người dùng có thể đưa ra quyết định ưng ý. Hai phiên bản này là những phiên bản đáng sở hữu với những điểm đặc trưng ấn tượng. Mặt khác, trang web này cũng cập nhật liên tục nhiều tin tức công nghệ bổ ích khác.