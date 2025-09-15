iPhone Air: Siêu phẩm mỏng nhẹ đột phá có thực sự hấp dẫn và đáng để sở hữu?

iPhone Air: Khi tương lai nằm gọn trong lòng bàn tay

iPhone Air không chỉ là một chiếc điện thoại mới, nó là một tuyên ngôn về thiết kế và công nghệ, một thiết bị mà Apple mô tả là "mỏng nhẹ đến mức dường như tan biến trong tay bạn".

Thiết kế "không tưởng" phá vỡ mọi giới hạn

Với độ mỏng chỉ 5.6 mm, iPhone Air chính thức trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra. Khung máy được chế tác từ titan chuẩn hàng không vũ trụ cấp 5, không chỉ mang lại độ bền vượt trội mà còn có trọng lượng nhẹ đến đáng kinh ngạc. Đặc biệt, lần đầu tiên, lớp kính Ceramic Shield siêu bền không chỉ bảo vệ mặt trước mà còn được trang bị cho cả mặt sau, giúp khả năng chống nứt vỡ tốt hơn gấp 4 lần so với thế hệ trước.

Thiết kế này có 4 tùy chọn màu sắc đầy tinh tế: Space Black (Đen Không gian), Cloud White (Trắng Mây), Light Gold (Vàng nhạt), và Sky Blue (Xanh Da trời) cùng 3 tuỳ chọn bộ nhớ 256GB, 512GB, 1TB.

Hiệu năng Pro trong một thân hình siêu mẫu