iPhone Air: Siêu phẩm mỏng nhẹ đột phá có thực sự hấp dẫn và đáng để sở hữu?

iPhone Air: Khi tương lai nằm gọn trong lòng bàn tay
iPhone Air không chỉ là một chiếc điện thoại mới, nó là một tuyên ngôn về thiết kế và công nghệ, một thiết bị mà Apple mô tả là "mỏng nhẹ đến mức dường như tan biến trong tay bạn".
Thiết kế "không tưởng" phá vỡ mọi giới hạn
Với độ mỏng chỉ 5.6 mm, iPhone Air chính thức trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từng được tạo ra. Khung máy được chế tác từ titan chuẩn hàng không vũ trụ cấp 5, không chỉ mang lại độ bền vượt trội mà còn có trọng lượng nhẹ đến đáng kinh ngạc. Đặc biệt, lần đầu tiên, lớp kính Ceramic Shield siêu bền không chỉ bảo vệ mặt trước mà còn được trang bị cho cả mặt sau, giúp khả năng chống nứt vỡ tốt hơn gấp 4 lần so với thế hệ trước.
Thiết kế này có 4 tùy chọn màu sắc đầy tinh tế: Space Black (Đen Không gian), Cloud White (Trắng Mây), Light Gold (Vàng nhạt), và Sky Blue (Xanh Da trời) cùng 3 tuỳ chọn bộ nhớ 256GB, 512GB, 1TB.
Hiệu năng Pro trong một thân hình siêu mẫu
Đừng để vẻ ngoài mỏng manh đánh lừa bạn. Ẩn sau thiết kế đó là con chip A19 Pro đầy uy lực, mang đến sức mạnh xử lý ngang ngửa MacBook Pro. Điều này có nghĩa là mọi tác vụ từ chơi game đồ họa cao, chỉnh sửa video 4K cho đến vận hành các mô hình AI phức tạp đều được thực hiện một cách mượt mà. Màn hình 6.5-inch cũng là một điểm nhấn với công nghệ ProMotion 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 3000 nits, cho trải nghiệm thị giác sống động và sắc nét ngay cả dưới trời nắng gắt.
Hệ thống camera Fusion thông minh và camera selfie Center Stage đột phá
iPhone Air sở hữu hệ thống camera Fusion 48MP mạnh mẽ, kết hợp giữa camera chính và telephoto 2x chất lượng quang học, cho phép chụp ảnh với độ chi tiết đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, cuộc cách mạng thực sự nằm ở camera trước Center Stage. Với cảm biến hình vuông kích thước lớn, bạn có thể chụp ảnh selfie và quay video ở bất kỳ hướng nào – dọc hay ngang – mà không cần xoay điện thoại. AI sẽ tự động điều chỉnh khung hình để mọi người luôn ở trung tâm, một tính năng thay đổi hoàn toàn cách chúng ta ghi lại khoảnh khắc.
Vậy iPhone Air dành cho ai?
iPhone Air là lựa chọn hoàn hảo cho những người dùng đề cao thẩm mỹ, sự tinh tế và tính di động. Nếu bạn yêu thích một thiết kế đỉnh cao, mỏng nhẹ như một tác phẩm nghệ thuật nhưng không muốn hy sinh hiệu năng Pro, thì đây chính là chiếc iPhone sinh ra để dành cho bạn.
Đặt trước thế hệ iPhone mới với ngàn ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động
Trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu siêu phẩm iPhone Air và iPhone 17 với chương trình đặt trước độc quyền tại Thế Giới Di Động:
● Giao trễ tặng ngay 1 triệu (Thời gian giao hàng dự kiến sẽ được thông báo qua tin nhắn đến từng khách hàng).
● Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 10%, trả trong 6 - 12 tháng (Hỗ trợ qua thẻ tín dụng và công ty tài chính).
● Thu cũ giá cao - Trợ giá lên đến 3 triệu đồng.
● Giảm đến 2.5 triệu khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví điện tử.
● Mua kèm iPad giảm ngay 2 triệu đồng.
● Mua kèm MacBook giảm ngay 3 triệu đồng.
● Mua kèm Apple Watch giảm ngay 600.000đ.
● Mua kèm AirPods giảm ngay 500.000đ.
● Tặng Phiếu mua hàng đến 500.000đ mua phụ kiện (trừ sản phẩm Apple).
● Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng, bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ.
● Hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí từ 3 nhà mạng Viettel - MobiFone - VinaPhone.
Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.
Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những siêu phẩm công nghệ đỉnh cao, đăng ký Pre-Order ngay tại TGDĐ để nhận trọn bộ ưu đãi hấp dẫn!