iPhone Air siêu mỏng mang lại điều gì thiết thực cho người dùng?

Qua thời gian thực tế sử dụng, có thể khẳng định rằng iPhone Air không đơn thuần là một “thử nghiệm kỹ thuật” mà là sự khởi đầu cho một triết lý thiết kế mới.

iPhone Air siêu mỏng. Ảnh: 9to5mac

Khi iPhone trở nên quá cồng kềnh

Trong nhiều năm, iPhone Plus và Pro Max luôn được ưa chuộng nhờ màn hình lớn, nhưng đi kèm với đó là trọng lượng ngày càng nặng.

iPhone 14 Pro Max từng là mẫu iPhone lớn nặng nhất do sử dụng khung thép không gỉ, với trọng lượng 8,47 ounce (khoảng 240 gram). Apple đã khắc phục phần nào ở thế hệ 15 Pro Max bằng vật liệu titan, giảm xuống 7,81 ounce, nhưng vẫn chưa thể gọi là nhẹ.

iPhone Fold mỏng đáng kinh ngạc, ‘cú hích’ tái định nghĩa thị trường smartphone

Đến thế hệ iPhone 16, Apple tiếp tục tăng kích thước màn hình và độ dày khung máy, khiến dòng Pro trở nên nặng nề hơn nữa.

Kết quả là nhiều người, trong đó có cả những người yêu thích màn hình lớn, phải quay lại lựa chọn phiên bản nhỏ gọn hơn để tiện sử dụng hàng ngày.

Ví dụ, iPhone 16 Pro Max được trang bị màn hình 6,9 inch – lớn hơn so với 6,7 inch trước đó – với trọng lượng gần 226 gram. Rõ ràng, trải nghiệm “cồng kềnh” này khiến người dùng khó kiên nhẫn.