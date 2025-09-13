iPhone Air khiến smartphone trở nên hấp dẫn trở lại?

Trong gần một thập kỷ qua, các bản nâng cấp smartphone thường xoay quanh những yếu tố quen thuộc: camera sắc nét hơn, màn hình lớn hơn và thời lượng pin dài hơn.

Nhưng theo quan điểm của Apple, chừng đó thôi dường như không còn đủ để khiến người dùng thực sự choáng ngợp.

iPhone Air. Ảnh: 9to5mac

Hôm thứ Ba, Apple chính thức công bố iPhone Air, chiếc iPhone mang lại bước đột phá thiết kế lớn nhất trong gần 10 năm. Một lãnh đạo của Apple đã mô tả trong sự kiện ra mắt: “Nó mỏng và nhẹ đến mức như biến mất trong tay bạn”.

Sự ra đời của iPhone Air diễn ra trong bối cảnh dòng sản phẩm chủ lực của Apple – và cả ngành smartphone nói chung – đang cần một luồng gió mới. Sau nhiều năm doanh số chững lại do thiếu các tính năng đột phá, thị trường smartphone cuối cùng cũng bắt đầu hồi phục. Nhưng thực tế, người dùng đang có xu hướng giữ điện thoại của mình lâu hơn.

Liệu iPhone Air có thể tái hiện điều đó hay không vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều chuyên gia tin rằng một thiết kế hoàn toàn mới sẽ thuyết phục người dùng nâng cấp mạnh mẽ hơn so với những bản cải tiến nhỏ lẻ trước đây. Quan trọng hơn, thiết bị này có thể mở ra định hướng cho thế hệ iPhone trong tương lai.

“Dòng iPhone 17 mới đánh dấu cải tổ thiết kế lớn nhất kể từ iPhone X. Chỉ riêng yếu tố đó cũng đủ là lý do thuyết phục người dùng nâng cấp”, Francisco Jeronimo, nhà phân tích của International Data Corporation (IDC), nhận định qua email hôm thứ Ba.

Doanh số smartphone ì ạch

Theo số liệu của IDC, thị trường smartphone từng trải qua mức suy giảm kỷ lục trong một quý vào Quý 4/2022 vì nhu cầu quá thấp. Counterpoint Research – một công ty nghiên cứu khác – cũng ghi nhận thị trường liên tục sụt giảm suốt 8 quý liên tiếp trong năm 2023.