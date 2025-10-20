iPhone Air ‘cháy hàng’ tại Trung Quốc, Apple gây cú sốc cho Huawei, Xiaomi

iPhone Air cháy hàng sau vài phút mở bán

Khi Apple ra mắt iPhone Air vào tháng trước, Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới, lại là cái tên vắng mặt đáng chú ý trong danh sách phân phối ban đầu.

iPhone Air chính thức mở đặt trước tại Trung Quốc hôm 17/10. Ảnh: Apple

Nguyên nhân nằm ở việc iPhone Air chỉ hỗ trợ eSIM, nhằm tối ưu cho thiết kế siêu mỏng của máy, trong khi Trung Quốc vẫn áp dụng quy định nghiêm ngặt đối với công nghệ eSIM.

Tuy nhiên, sáng 17/10, iPhone Air chính thức mở đặt trước tại Trung Quốc, và kết quả vượt ngoài mong đợi: cháy hàng gần như ngay lập tức.