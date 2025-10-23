iPhone Air bị 'ghẻ lạnh'

iPhone Air “ế” toàn cầu, Apple giảm sản xuất triệt để

Theo Nikkei Asia, Apple đã gần như dừng sản xuất iPhone Air, dù mẫu máy này chỉ vừa mở bán tại Trung Quốc tuần trước. Các nguồn tin trong chuỗi cung ứng cho biết đơn hàng iPhone Air từ tháng 11 sẽ chỉ còn dưới 10% so với tháng 9, do doanh số yếu kém ở hầu hết thị trường ngoài Trung Quốc.

Ban đầu, iPhone Air dự kiến chiếm 10 - 15% tổng sản lượng iPhone mới năm 2025, song kế hoạch này đã bị cắt giảm nghiêm trọng. Mẫu máy được cho là “bước đệm chiến lược cho iPhone gập ra mắt năm 2026” nhưng phản ứng của người dùng toàn cầu không mấy tích cực.

Một lãnh đạo chuỗi cung ứng cho biết, Apple đã yêu cầu giảm mạnh đơn hàng linh kiện và module điện tử cho iPhone Air. Sản lượng gần như rơi vào"giai đoạn ‘end-of-production’ (kết thúc sản xuất)”, người này nói.