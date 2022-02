iPhone 6 Plus bị khai tử, mua iPhone nào tốt mà tiết kiệm?

Nói với ICTnews, ông Đào Huy Việt, chủ một cửa hàng lâu năm chuyên bán iPhone cũ, cho hay cửa hàng ông đã ngưng bán iPhone 6 Plus từ năm ngoái. Việc này do linh kiện bảo hành hạn chế, và từ thông tin Apple ngưng sản xuất iPhone 6 Plus kể từ khi tung ra iPhone 7 vào năm 2016.

Hiện tại, iPhone 6 và iPhone 6 Plus đã không thể cập nhật lên iOS 15. Vì vậy người dùng sản phẩm này sẽ bỏ lỡ các tính năng mới và không nhận được bản cập nhật bảo mật quan trọng. Các trung tâm bảo hành ủy quyền của Apple vẫn sẽ nhận sửa chữa iPhone 6/ 6 Plus với điều kiện nếu còn linh kiện thay thế.