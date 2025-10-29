iPhone 20 sẽ có cuộc cách mạng mang tính biểu tượng

Đây được xem là một trong những thay đổi mang tính biểu tượng nhằm kỷ niệm cột mốc lịch sử của dòng iPhone, tương tự cú hích mà iPhone X tạo ra khi loại bỏ nút Home và đưa Face ID trở thành tiêu chuẩn của smartphone hiện đại.

iPhone 20 sẽ có những thay đổi mang tính biểu tượng nhằm kỷ niệm cột mốc lịch sử của dòng iPhone. Ảnh: gsmarena

Nguồn tin từ Setsuna Digital trên Weibo tiết lộ rằng Apple đã hoàn tất giai đoạn “xác minh chức năng” của hệ thống nút solid-state. Điều này có nghĩa công nghệ đã vượt qua các bài kiểm tra kỹ thuật cần thiết và chuẩn bị bước vào dây chuyền sản xuất với mục tiêu sẵn sàng cho iPhone 20.

Dù iPhone 20 mới là sản phẩm đánh dấu bước ngoặt, Apple được cho là đã bắt đầu chuẩn bị nền tảng ngay từ iPhone 18 ra mắt vào năm 2026. Thay vì thay đổi triệt để ngay lập tức, Apple có thể sẽ tinh chỉnh dần thiết kế nút bấm hiện tại để người dùng làm quen trước.

Đặc biệt, nút Camera Control – nút riêng dùng để chụp ảnh và quay video – sẽ được đơn giản hóa cấu trúc. Thay vì sử dụng cảm ứng điện dung, nút này sẽ chỉ nhận biết lực nhấn từ ngón tay người dùng. Sự điều chỉnh này có thể không làm thay đổi trải nghiệm người dùng ở cấp độ cảm giác, nhưng lại là bước chuẩn bị rõ rệt cho việc loại bỏ hoàn toàn cấu trúc nút cơ học trên iPhone 20.