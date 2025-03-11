iPhone 20 Pro Max - flagship đỉnh cao sử dụng công nghệ camera cũ gây tranh cãi

Năm 2027 sẽ đánh dấu cột mốc quan trọng: dòng iPhone bước sang thế hệ thứ 20. Khi đó, chắc chắn sẽ có những màn kỷ niệm rầm rộ, các bài đánh giá dày đặc và vô số tranh luận trong cộng đồng công nghệ. Nhưng ngay lúc này, những thông tin rò rỉ đầu tiên về iPhone 20 Pro Max đang gây ra không ít tranh cãi.

Hệ thống camera sau trên iPhone 17 Pro Max và 17 Pro. Ảnh: PhoneArena

Bất ngờ hơn cả là Apple có thể sẽ sử dụng công nghệ cảm biến camera đã ra mắt từ năm 2024 cho chiếc iPhone của năm 2027. Nghe thì có vẻ nghịch lý, nhưng tất cả diễn ra vì Apple muốn ưu tiên sự ổn định và hiệu quả, thay vì chạy theo cuộc đua công nghệ không hồi kết.

Chiến lược của Apple

Không phải ngẫu nhiên mà Apple thường bị xem là “đi chậm” trong nhiều lĩnh vực.

Camera của họ không phải lúc nào cũng có cảm biến lớn nhất. Điện thoại gập thì chưa xuất hiện. Dung lượng pin không bao giờ dẫn đầu bảng. Màn hình hiếm khi sáng nhất, và khả năng chống phản chiếu ánh sáng còn kém hơn một số mẫu Android.

Gần đây, Apple còn bị đánh giá là chậm trong cuộc đua AI, trong khi các đối thủ liên tục công bố tính năng mới.