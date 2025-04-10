iPhone 18 và ‘ngôi sao’ iPhone Fold sẽ tạo cơn sốt vượt xa iPhone 17?

Từ lo ngại đến lạc quan

Hồi tháng 3/2025, Morgan Stanley từng hạ dự báo giá cổ phiếu Apple xuống 252 USD do lo sợ nhu cầu nâng cấp lên dòng iPhone 17 sẽ thấp.

Tuy nhiên, trong báo cáo gửi nhà đầu tư mới nhất, được AppleInsider trích dẫn, các chuyên gia phân tích cho biết nhu cầu thực tế đang cao hơn dự kiến ban đầu – và còn nhiều tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới.

Mẫu iPhone Fold được cho là sẽ ra mắt năm 2026. Ảnh: AppleInsider

Cụ thể, các cuộc khảo sát trong chuỗi cung ứng cho thấy Apple chưa tăng sản lượng iPhone, nhưng điều đó sẽ diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.

Nhiều nguồn tin từ các nhà cung cấp chỉ ra rằng trong những tháng còn lại của năm 2025, Apple sẽ nâng đơn hàng iPhone 17 từ mức 84–86 triệu máy lên hơn 90 triệu máy.