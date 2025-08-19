iPhone 18 sẽ không ra mắt vào năm sau?

Báo cáo cho biết Apple đã thông báo với một số nhà cung ứng rằng iPhone 18 sẽ không nằm trong dòng sản phẩm iPhone tháng 9/2026.

Mẫu iPhone 16. Ảnh: PhoneArena

Thay vào đó, công ty sẽ chỉ công bố các mẫu cao cấp vào mùa thu năm đó, còn mẫu iPhone cơ bản và phiên bản giá rẻ đi kèm là "iPhone 18e" sẽ được phát hành vào tháng 3 năm sau.

ETNews dẫn lời các quan chức trong ngành cho biết Apple đã bắt đầu trao đổi kế hoạch điều chỉnh này với các đối tác cung ứng linh kiện và vật liệu.